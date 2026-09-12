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Regina Teixeira da Costa

Regina Teixeira Da Costa

Em seu livro, Loren Costa Assim derruba concepções errôneas e discorre sobre alguns casos clínicos de Freud e Lacan - (crédito: instagram/reprodução)
EM DIA COM A PSICANÁLISE

Um passado que retorna

"Um passado a se realizar: A topologia atemporal do inconsciente" (Editora Scriptum), de Loren Costa Assim, é leitura imperdível para interessados em psicanálise

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