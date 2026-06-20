Sobre uma voz que se dobra para fazer ver

O que pode nos salvar do extremo consumo contemporâneo é a poesia, a literatura, a arte e a música. São os respiros da vida corrida, dos excessos de tanto e tudo de que nem precisamos. Nosso tempo é sugado pela informação maciça, violência, estresse da vida moderna, escravidão ao dinheiro e, até mesmo, pela obrigação de ser feliz.

Então, por isso, convém acolher alguns inusitados. Alguma poesia inspirada, algum artista fora da curva, a literatura genial dos escritores criativos e outras artes. Trabalhos que buscam mais a expressão do que a explicação, a beleza estética do nonsense para abrir as cabeças dos fazedores de sentido compulsivos. Abracemos a loucura como uma forma de sanidade, se é que podemos nos arriscar a ousar abrir as mentes.

Apresento hoje a continuidade do trabalho inovador de Cris Vaz e Henrique Cabral: “Imprevisto Vol. 2”, com participação especial de Paulo Santos, um dos criadores do Uakti, e direção artística de Niura Bellavinha, responsável também pela construção imagética do espetáculo.

A partir da palavra, a letrista e cantora Cris Vaz e o compositor e multi-instrumentista Henrique Cabral constroem o universo sensorial do novo trabalho, resultado de extensa pesquisa que atravessa música, literatura, teatro e performance.

O projeto transita entre spoken word, experimentação vocal, jazz, rock e canção brasileira contemporânea, criando paisagens sonoras que dialogam com temas ligados à existência, ao tempo, à linguagem e às relações humanas.

“Vol. 2” é o aprofundamento da dramaturgia vocal desenvolvida por Francesca Della Monica, referência internacional no estudo da voz, que acompanhou o projeto durante as gravações realizadas no Estúdio Ilha do Corvo, participando ativamente do processo.

O segundo volume revisita antigas composições, com nova roupagem, e que, segundo Henrique Cabral, são “versão lírica e poética que acabaram assumindo e sendo elaboradas com a poesia da Cris”.

Marcelo Ariel, ensaísta e poeta, autor de “A água veio do sol”, “Disse o breu” (Círculo de Poemas, 2023) e “Orvalho permanente” (Assírio & Alvim, 2025), coordena, desde 2016, cursos livres de filosofia e poética. Ele dedicou a “Imprevisto 2” belíssimo comentário, em “Ou sobre uma voz que se dobra para fazer ver”.

“A voz humana sempre esteve no centro de um fulgor, de uma celebração quase invisível da presença, vozes entram em nós pela pequena caverna-céu do ouvido e quando marcadas pelo espanto de um afeto permanecem nadando dentro do corpo como peixes, talvez as vozes sejam peixes da presença da alma nadando dentro de nós, é esse fulgor que se dobra em canções dentro do 'Imprevisto Vol.2'...”

São oito dobras-canções. Da primeira dobra, colho algumas palavras: “A canção ousa pensar o amor em modo de discurso de afirmação, não do amor apenas, mas de sua, digamos, psicologia: sem a fuga, não do amor, mas no amor, não há possibilidade de amor, fuga no sentido de um corolário de improvisos, porque o amor pode nascer e morrer a cada instante no improviso, a canção tenta demarcar tanto os modos como o amor age como os modos como ele foge do senso comum (seu inimigo?).”

E ainda: “O amor é uma paixão, que se desenvolve em ondas, dentro delas dois corpos se unem e não se separam imediatamente, permanecem como sonhos dentro de sonhos.”

Sobre as demais dobras-canções, o texto na íntegra de Marcelo Ariel, maravilhoso, pode ser lido no link na bio @_i_m_p_r_e_v_i_s_t_o.

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O show de lançamento de “Imprevisto Vol. 2” está marcado para a próxima sexta-feira (26/6), às 20h30, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto), com entrada franca. Ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.