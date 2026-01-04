"Dalí", o manifesto político-onírico de Cris Vaz e Henrique Cabral

Desde o lançamento do álbum “Imprevisto”, em 2023, da dupla Cris Vaz e Henrique Cabral, celebrado e considerado pelos críticos Jorge LZ e A Casa de Vidro entre os melhores daquele ano, esperamos pela continuidade deste trabalho primoroso, que nos proporcionou belas melodias e letras poéticas.

Em dezembro de 2025, o selo Grão Pixel lançou “Dalí”. Depois de “Amor imprevisto” e “Algodão” (com Paulo Santos, do Uakti), o single é a terceira canção da dupla antes do álbum “Imprevisto Vol. II”.

Letra e voz são de Cris Vaz, com harmonia, arranjos e direção musical de Henrique Cabral. Gravação, mixagem e masterização foram realizadas por Leonardo Marques, no Estúdio Ilha do Corvo. A dramaturgia vocal é de Francesca Della Monica.



A artista plástica Niura Bellavinha assina direção de arte, conceito visual e capa do single, com fotografias, imagens e montagem de Sara Não Tem Nome.



“Amor imprevisto” traz belas palavras: “É o amor que leva a cantar, não pede licença, tão necessário quanto o sol”. Os artistas mergulham fundo na sensibilidade, expandindo a intensidade do seu universo sonoro. O single “Algodão” é homenagem às mulheres do Vale do Jequitinhonha.



Acompanhar esse trabalho tem sido uma aventura. São viagens inspiradas na criação que leva a marca singular de seus autores, música autoral, arte da melhor qualidade.



O single inspirou Marcelo Ariel, poeta, ensaísta e teatrólogo paulista a uma bela escrita:

“'Dalí' é uma canção cinemática e polifônica, a polifonia é tudo o que nossa época deveria se tornar se fosse capaz de se abrir como uma flor para a floresta de intensidades e alteridades. A política e a economia são a continuação da guerra por outros meios.

E se a história humana fosse demarcada mais pelos acontecimentos da arte do que pelos eventos do poder, que sempre foi um sinônimo da guerra? A canção faz sutilmente essa pergunta e muitas outras, nela o Imprevisto faz uma espécie de viagem imagética e elíptica onde a tragédia e a estética caminham de mãos dadas em uma visão espiralar da história humana.



O conto ‘Bontshe o silencioso’, do escritor judeu polonês Isaac Leib Peretz, é citado na frase ‘Perguntou se lá no céu tinha/ um pedaço de pão’. A banda Imprevisto, de modo híbrido, une fala e canto, continuando de onde parou Itamar Assumpção. O centro da canção é o movimento de vertigem que está no centro de tudo o que acontece, movimento onírico que atravessa o nosso tempo, onde muitos dormem, mulheres como pajés sonham a canção por nós.



'Dalí' também é uma topologia, as frases estão em tensão harmoniosa com o ritmo, o piano evoca os passos da multidão, Guignard ressuscita Tiradentes, Aleijadinho é eterno porque não é celebridade, a música foi a única redenção do rei David, Salvador Dalí elegeu um tamanduá como algo maior do que todos os seus quadros.



'Dalí' é uma canção que evoca a história como um mosaico de cenas que são como estilhaços do inconsciente estético citado pelo filósofo francês Jacques Rancière. Com ela, a banda Imprevisto prova que a história da arte e suas conexões com a vida contemporânea e suas demandas urgentes de transformação e revolta cabem em uma canção.”



O novo single de Imprevisto convida a pensar a história e a arte como um manifesto político-onírico. Vale a pena visitar o link da banda (https://linktr.ee/_imprevisto).

