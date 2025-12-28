Assine
overlay
Início Regina Teixeira da Costa
Regina Teixeira da Costa
Regina Teixeira Da Costa
EM DIA COM A PSICANÁLISE

Paula Vaz lança ‘Atire a primeira pedra nesse coração cansado’

Primeiro romance da poeta e psicanalista mostra que os relacionamentos, por mais sólidos que sejam, não podem ser maiores que o respeito ao vivo em nós

Publicidade

Mais lidas

Regina Teixeira da Costa
Regina Teixeira da Costa
Colunista
28/12/2025 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Lançado pela Record, o novo livro de Paula Vaz tem orelha assinada por Carla Madeira - (crédito: Márcia Charnizon/Divulgação)
Lançado pela Record, o novo livro de Paula Vaz tem orelha assinada por Carla Madeira crédito: Márcia Charnizon/Divulgação

Todo ano vem com alegrias e tristezas. Como sempre, é bom lembrar que o real está sempre atravessando na frente da charrete, bagunçando a vida certinha, organizada, os ideais mais do que desejados. Ainda assim, viver é bom. Melhor ainda é entrarmos o Ano Novo desejando. Desejando tempo de renovação, recomeço, muita arte, poesia, alegria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Disse Guimarães Rosa que na vida precisamos mesmo é coragem. Então, e por isso mesmo, recomendo o último lançamento e primeiro romance da psicanalista e poeta Paula Vaz, “Atire a primeira pedra nesse coração cansado” (Record).

Leia Mais


Maravilha é a palavra escolhida por Carla Madeira, escritora que dispensa apresentações, para definir o romance. Na orelha, nos convida a cruzar o umbral das idealizações. Entrar no romance nos desperta para a força do corpo. Do corpo que deseja e fascina, assusta, impacta enquanto percorremos a escrita de Paula.


O livro faz pensar. Freud se perguntou: o que quer uma mulher? Até hoje, não há resposta. Simplesmente não se pode dizer o que é uma mulher. Essa resposta escorre por entre os dedos, escapa uma palavra final. Muitos homens enlouquecem por não poder conter, controlar e reter essa mulher, cujo mistério os faz transpor os limites do amor ao ódio.


Não há resposta certa para o desejo, o amor não se apreende, nem se captura; é uma contingência, acontece em qualquer esquina. Muitos o temem e o evitam e a seus avatares. Não se pode falar de constância em matéria de desejo. O amor pousa onde quer. À revelia das normas e tradições. E isso enlouquece, desequilibra. Transtorna os desavisados e os avisados também. Esse não tem mestre nem dono.


Eis o porquê de tantas reações dramáticas vividas em consequência das variações, cada uma a seu modo, porém todas girando em torno da dificuldade experimentada quando um amor não pode suportar seu fim. E, outros, nem mesmo sua presença. Verão que esse romance indica que o amor é delícia e dor, pela vontade de reciprocidade. Não é estável em seus efeitos, depende do outro. É pura vulnerabilidade.


Laura, a protagonista, se escrutina, vai traçando o seu jeito singular de lidar com aquilo que deseja e depois com perdas que administra, também a seu modo, sofre e tenta não sucumbir como tantos. É uma mulher corajosa que se dá o direito de viver o chamado irrecusável do corpo que pulsa.


Também é sensível aos sinais que tanto queremos ignorar quando o brilho se apaga. Aqui não cabe essa opção. Todo sentimento sem hipocrisia ou negações, a verdade é desnuda. O véu cai, a coisa é como é.


Laura não silencia e nem recua diante dos sinais de seu corpo e da pergunta sobre onde o desejo poderia levá-la. Não pode evitar ou ignorar o barulho do desejo tampouco a angústia que a atravessa e a conduz do êxtase à devastação. Entende o encontro como milagre, nada se compara ao desejo , insensível às leis. O desejo pode ser ignorado como muitos o fazem, impelidos a trair a si mesmos, por temerem as perdas e as repercussões do que seria estar entre lealdade e fidelidade.


Enfim, o que é vital para uma pessoa só cabe a ela saber, porque nenhum corpo é dono de outro corpo, e os relacionamentos, por mais sólidos que sejam, não podem ser maiores que o respeito ao vivo em nós. Esse vivo em nós é uma boa pedida para 26. Que venha!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

coluna- estado-de-minas psicanalise saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay