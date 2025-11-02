'Amor imprevisto' é o novo single da dupla Cris Vaz e Henrique Cabral

Desde o lançamento do álbum “Imprevisto”, em 2023, da dupla Cris Vaz e Henrique Cabral, celebrado e considerado pelos críticos Jorge LZ e A Casa de Vidro entre os melhores do ano, esperamos pela continuidade desse trabalho primoroso, nos proporcionando belas melodias e letras poéticas.

O show no teatro do Grupo Galpão foi belíssimo. Cris Vaz, com sua presença marcante no palco, é forte e estilosa. Sobretudo, aprendi, não sei se desconhecia ou talvez não me lembrasse, dos rios submersos na nossa cidade. Muito bom! Disponível no Spotify.

“Amor imprevisto”, enfim, chegou chegando. Esse single, lançado em setembro pelo Grão Pixel, selo musical encabeçado por Sara Não Tem Nome, que retorna ao universo Imprevisto, foi finalizado pela designer Sônia Barreto.

“Amor imprevisto” traz belas palavras: “É o amor que leva a cantar, não pede licença, tão necessário quanto o sol”. A canção traduz o impacto daquilo que chega sem aviso: amor que fere, inspira e transforma. Os artistas mergulham fundo na sensibilidade, expandindo a intensidade do seu universo sonoro.

Anunciado pela produção como trabalho musical que percorre paisagens emocionais inspirado em Stendhal, revela a força da poesia, capaz de condensar em poucas palavras a complexidade dos sentimentos.

A voz marcante de Cris está enlaçada à musicalidade de Henrique Cabral, compositor e multi-instrumentista, que assina a harmonia, toca piano, baixo, teclados e guitarras, sob a direção de dramaturgia vocal de Francesca Della Monica, referência internacional no estudo da voz. A interpretação ganha densidade e presença neste trabalho determinante que molda pulsação e o caráter de canção.

Músicos convidados: Helton Lima, na percussão; Ulisses Luciano, no trompete; Wesley Silveira, no sax. Coro: Rafaela Sueitt e Jaciara Marschner. Tudo ganha vida sob direção de Henrique Cabral e Leonardo Marques, vencedor do Grammy Latino.

O single está disponível no Spotify e em outros streamings (Deezer, Tidal, Boomplay, YouTube Music, Amazon, Apple, iTunes, Instagram (@_ i_m_p_r_e_v_i_s_t_o). Letra de Cris Vaz e melodia de Henrique Cabral.

Um spoiler: “Prefere os empates/ Teme o ridículo/ Ali está quando me escapa/ Não pede licença/ Não hesita em ceder/ Não prescinde do véu./ Faz doer/ Tão necessário quanto o sol./ Faz sonhar/ o que seria dele sem a solidão?”

Teremos ainda, em 13 de novembro, o single “Algodão”, com a participação de Paulinho Santos, do Uakti, em homenagem às mulheres do Vale do Jequitinhonha. Na sequência, o terceiro single, “Dali”, que ficará para o início de 2026. E só então o “Imprevisto 2”, álbum e show, no primeiro semestre do próximo ano.

Acompanhar esse trabalho tem sido uma aventura. São viagens musicais inspiradas na criação que leva a marca singular de seus criadores. Música autoral, arte da melhor qualidade. Então, vamos nessa?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.