Mostra de Monólogos do Galpão começa nesta sexta-feira (31/10)

O Galpão Cine Horto realiza, a partir desta sexta-feira (31/10), a 7ª Mostra de Monólogos, cuja programação segue até 9 de novembro, dedicada à criação e pesquisa de trabalho solo por estudantes de teatro e jovens artistas. São oito propostas selecionadas por edital e um espetáculo convidado, “X-Magination”, de Michelle Sá, que ficarão em cartaz na Sala Solo e no Teatro Wanda Fernandes.

O curador Fábio Furtado explica que a seleção dos trabalhos foi feita por comissão de profissionais do Galpão Cine Horto e pela convidada Maria Clara Lemos, do Teatro Universitário da UFMG. Ele diz que o critério preponderante é a qualidade do roteiro ou do texto que o proponente vai trabalhar.

A seleção contemplou “Ponto sem nó”, de Iara Letícia; “Órfão”, de Paulo Lourenço; “O lamento de assum preto”, de Pedro Rabelo; “Na explosão à vida e caos”, de Gabi Pedras; “Gritos mudos”, de Rosana Miranda Conde; “Teatro decomposto: Estudo nº 2”, de Dê Jota; “Polar”, de Tião Mansur; e “Luz”, de Jaciara Arguello Marschner.

“A gente percebe que a qualidade é cada vez maior. Os alunos estão investindo na criação de trabalhos que espelham a pesquisa que estão fazendo durante seu processo de estudo ou mesmo que pretendem seguir ao longo da carreira”, diz Furtado.

Contundência

Os monólogos selecionados são “contundentes”, afirma. Alguns com inspiração na literatura clássica e outros autorais, muitas vezes personalistas, tendência observada nos últimos anos.



“O autor fala de si, de sua experiência e vivência, de dificuldades em relação à sociedade. Há a personalização do roteiro, para falar do que toca cada um, seja ficcional ou algo que espelhe a experiência de vida de quem escreve”, ressalta.



As obras questionam a sociedade, refletem o desejo de falar sobre o que está incomodando ou sobre o que o autor considera necessário mudar, detalha Furtado.

De acordo com ele, a seleção deste ano é marcada pela diversidade, sem a prevalência de determinadas temáticas ou linguagens. “Isso é uma coisa interessante, que gostamos de preservar como caráter da mostra para percebermos caminhos”, diz.

Entre os selecionados, há representantes da graduação em artes cênicas da UFMG, Teatro Universitário da UFMG, curso livre da Cia. Luna Lunera, Cefart e do Galpão Cine Horto. O espetáculo convidado será apresentado na próxima quinta-feira (6/11), às 20h, no Teatro Wanda Fernandes.

“A Michele Sá é uma atriz que já está na carreira há um tempo, fazendo viagens, circulando com esse espetáculo, que foi vencedor do Prêmio Nacional de Artes Cênicas Leda Maria Martins em 2023”, diz Furtado.

Neste sábado (1º/11), às 14h, haverá palestra da artista e pesquisadora Ana Kfouri, referência na cena teatral brasileira, que lança o livro “Focos móveis – Atuação no campo intensivo das artes cênicas”.



MOSTRA DE MONÓLOGOS DO GALPÃO CINE HORTO



• “Ponto sem nó”, de Iara Letícia, e “Órfão”, de Paulo Lourenço. Hoje a domingo (31/10 a 2/11), às 20h

• Sabadão, com Ana Kfouri. Sábado (1º/11), às 14h



>>> Até 9/11, na Sala Solo e Teatro Wanda Fernandes (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla. Programação completa no site

do Galpão Cine Horto.



OUTRAS ATRAÇÕES

>>> “BANCO DOS SONHOS”

O Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes) recebe, neste sábado (1º/11), às 20h, o espetáculo “Banco dos sonhos”, da Velha Companhia. Com texto e direção de Kiko Marques, a montagem revela o universo onírico de uma transtornada atriz à beira da morte. Segundo o autor, a peça fala de um mundo onde o sonho foi burocratizado e o sonhar se tornou objeto de consumo. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (1meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.



>>> “TERAPIA INFERNAL”

O ator e comediante Rafael Infante apresenta nesta sexta-feira (31/10), no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), o espetáculo “Terapia infernal”. Haverá sessão extra às 22h, com os últimos ingressos a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda na plataforma Sympla.



>>> JUÇARA COSTA

A atriz e artista plástica Juçara Costa realiza ação que une teatro e bordado no Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro). Das 14h às 18h de sábado (1º/11), ela ministra a oficina “Método DB de desenhos bordados”, e às 19h apresenta o monólogo “Júlia e a memória do futuro”, com texto e direção de Jair Raso. A peça fica em cartaz também no domingo (2/11), às 17h. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.



>>> PAULO VITA

O stand-up “Furou o balão, trocou o date!”, com Paulo Vita, estará em cartaz nesta sexta (31/10), às 20h30, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro) Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 60 (promocional), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.



>>> MOANA EM SABARÁ

As aventuras de Moana chegam a Sabará no sábado (1º/11), em musical que será apresentado às 16h, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda (Rua Luís Cassiano, 60, Centro de Sabará). Entrada franca.