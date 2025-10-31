FestCurtasBH quer resgatar o encanto do público pelo cinema

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Com homenagem à diretora germano-argentina Narcisa Hirsch (1928-2024), referência no cinema experimental latino-americano, o 27º FestCurtas BH – Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte começa nesta sexta-feira (31/10). Até 9 de novembro, serão exibidos 95 filmes no Cine Humberto Mauro.

Na abertura, hoje à noite, a multiartista Ava Rocha, filha de Glauber Rocha, pai do Cinema Novo, vai apresentar o show “Femme frame”.

A temática deste ano é “filme feitiço”, com a qual o FestCurtas se propõe a oferecer ao público várias formas de encantamento por meio do cinema, em contraponto ao mundo mecanizado.

“‘Filme feitiço’ foi tomando corpo durante o processo de curadoria”, conta Bruno Hilário, coordenador executivo do FestCurtasBH. Essa temática é uma crítica à sociedade atual, ao excesso de imagens e vídeos e ao consumo exorbitante de mídias sociais.

“Convocamos o encantamento das imagens a partir de uma reflexão sobre a própria imagem. O cinema se diferencia desse excesso atual justamente porque ele tem um pensamento em torno de sua produção, algo muito poderoso”, afirma Bruno Hilário.

Esta noite, a abertura do FestCurtas vai levar ao Palácio das Artes um “espetáculo feitiço”, a partir das 20h. A noite se inicia com exibição de curtas de Narcisa Hirsch, “Diários patagônicos 1” (1970) e “Diários patagônicos 2” (1972), seguida do show de Ava Rocha.

Narcisa Hirsch: cinema experimental

“Os gestos de Narcisa Hirsch”, nome da mostra especial, vai reúnir 14 filmes, atravessando diferentes momentos da trajetória da diretora. Com curadoria de Ana Júlia Silvino, Renan Eduardo e Rubens Fabricio Anzolin, a seleção revela a potência de uma obra marcada pela experimentação e pela fusão de cinema, artes visuais e performance.

Os filmes dialogam com temas como o corpo feminino, memória, sexualidade e paisagem, sempre pautados pela dimensão espiritual e política. Entre os destaques estão “Canciones napolitanas” (1971), “Mujeres” (1979), “Aleph” (2005), “Rumi” (1999) e “Ama-Zona” (1983).

Esta edição do FestCurtasBH oferece ao público a oportunidade de contato com a filmografia de uma artista que é referência para o cinema experimental.

“A característica essencial da Narcisa é a relação com a materialidade do filme. A maioria das obras dela foi feita em modo analógico. Percebemos a presença de grãos e de queimaduras que o próprio filme analógico traz para a imagem. Ela assume isso enquanto estética”, explica Bruno Hilário.

A mostra especial dedicada à diretora foi construída em parceria com a Revista Descompasso, publicação independente especializada em crítica de arte. “Foi um encontro perfeito, porque eles já estavam mergulhados no universo da Narcisa”, afirma o curador.

O catálogo desta edição do festival trará 13 textos inéditos sobre a obra da artista, assinados por colaboradores da Descompasso e pesquisadores convidados, como Federico Windhausen, Pablo Marín e Fernanda Pessoa.

“Há algo de ritual em cada filme que escolhemos. É o desejo de transformação, de atravessar o mundo e o sensível por meio da imagem”, observa Bruno Hilário.

A multiartista Ava Rocha apresenta o show 'Femme frame' na abertura do FestCurtas, nesta sexta (31/10) à noite Carolina Amorim/divulgação

Nesta edição, o FestCurtas terá 11 mostras: Competitiva internacional, Competitiva Brasil, Competitiva Minas, Filme feitiço, Cantos da terra e do mar, Arqueologia do urbano, Mal dos trópicos, Infantil, Juventudes, Animação e Maldita.

O festival belo-horizontino está entre os mais longevos e respeitados do país. “Ele tem importância fundamental para o cinema mineiro e nacional. É um espaço de legitimação e debate, que forma público e inspira novos realizadores”, diz Bruno Hilário.



Streaming

No cenário mundial dominado pelo streaming e o consumo individualizado de conteúdo, o coordenador destaca que o festival preserva o valor do encontro.

“Por mais que existam outras formas de assistir a filmes, a ideia de ir ao cinema ainda é muito mágica. O público está cada vez mais interessado na experiência coletiva, no debate, no contato direto com quem produz. É isso que mantém o FestCurtas vivo e necessário”, conclui Bruno Hilário.



27º FESTCURTASBH



Abertura nesta sexta-feira (31/10), a partir das 20h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Exibição de filmes de Narcisa Hirsch no Cine Humberto Mauro. Às 22h30, show “Femme frame”, de Ava Rocha, nos jardins internos. Programação completa no site do Cine Humberto Mauro. Entrada franca. Ingressos para as sessões disponíveis na plataforma Eventim, a partir do meio-dia, e na bilheteria, meia hora antes de cada exibição, mediante a apresentação de documento com foto.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

