Boca Livre e Trio Amaranto fazem show a sete vozes no Palácio das Artes

De volta a BH, o Boca Livre se apresenta nesta sexta-feira (31/10), no Palácio das Artes. O quarteto terá como convidado especial o Trio Amaranto, composto pelas irmãs mineiras Flávia, Lúcia e Marina Ferraz.

Zé Renato (voz e violão), Maurício Maestro (voz, baixo, violão e arranjos), David Tygel (voz e viola caipira) e Lourenço Baeta (voz, violão e flauta) levarão para o palco canções importantes na trajetória do grupo.

“São músicas de várias fases, do início até as de trabalhos recentes, como ‘Rio Grande’, parceria minha com o Nando Reis que está no disco ‘Rasgamundo', do ano passado. E há as consideradas clássicas, como ‘Mistérios’, ‘Quem tem a viola’, ‘Toada’, ‘Ponta de Areia’ e ‘Cruzada'”, diz Zé Renato.

Criado na década de 1970, o quarteto vocal sempre gravou canções de autores mineiros, como “Amor de índio” (Beto Guedes e Ronaldo Bastos) e “Caxangá” (Milton Nascimento e Fernando Brant).

“O show contará com uma canção que não cantávamos há muito tempo, gravada em nosso terceiro disco, “Folia” (1981): o xote ‘Chegou no vento’”, adianta Zé Renato, referindo-se à parceria de Vinícius Cantuária e Chico Chaves.

“O público vai se identificando com as músicas. Sentimos que elas fazem parte da vida de muita gente que vai ver o show. Inclusive, de pessoas que nunca viram o Boca ao vivo”, comenta.

Zé Renato destaca o público de várias idades que vêm prestigiando o grupo. “Não só as pessoas da nossa geração que nos viram no início e nos acompanham, mas pessoas mais novas que foram conhecendo o Boca por meio da família e de amigos”, diz.

Trio Amaranto foi influenciado pelo Boca Livre desde o início da carreira Élcio Paraíso/divulgação

O convite do Boca Livre empolga Flávia Ferraz, do Trio Amaranto. “É como um sonho. No começo da carreira, a gente nunca imaginou que isso aconteceria. Sempre fomos fãs deles, assim como dos arranjos do Maurício Maestro. Eles são a maior referência criativa da música vocal brasileira”, elogia.

Há semelhanças entre os trabalhos dos cariocas e das mineiras. “Quem compara os arranjos do Amaranto com os do Boca entenderá, pois há uma proximidade. Talvez ela venha do nosso gosto pela música que eles fazem, o que foi nos conduzindo para um lugar, de certa forma, semelhante. Somos um trio vocal e aprendemos muito com o Boca Livre”, reforça.

Pandemia

A amizade começou durante o confinamento sanitário, quando Zé Renato fez contato com o Amaranto. “Gravamos três músicas à distância na época da pandemia: ‘Primeira luz’, de Zé Renato e Fernando Brant, ‘Cantar’, de Godofredo Guedes, e ‘A estrela vai estar lá', de Zeca Baleiro e Zé Renato”, relembra a cantora.



Depois, Zé Renato veio a BH e se encontrou as irmãs. “Surgiu a ideia de fazermos um show para crianças, mas ainda não rolou. Agora veio o convite deles e estamos supergratas”, conclui Flávia Ferraz.

BOCA LIVRE E TRIO AMARANTO



Show nesta sexta-feira (31/10), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia, idoso e PCD) e R$ 120 (PAC família e amigos). À venda na plataforma Eventim e na bilheteria.

