Viaduto das Artes, no Barreiro, é palco do projeto Vozes Femininas

As cantoras Dea Trancoso, Coral, Irene Bertachini, Isaddora, Iza Sabino e Julia Tizumba encerram nesta sexta-feira (31/10), no Viaduto das Artes, o projeto Vozes Femininas: Do Silêncio ao Grito, voltado para defesa e acolhimento de mulheres vítimas de violência.

O sexteto estará acompanhado da banda feminina formada por Débora Costa (bateria), Raíssa Uchôa (baixo) e Glaw Nader (teclado). Todas elas estarão juntas no palco o tempo inteiro, informa Dea Trancoso. A artista visual Efe Godoy será apresentadora do espetáculo, com entrada franca.

Antes da capital mineira, as artistas percorreram o estado, apresentando-se em Sabará, Betim, Juiz de Fora, Contagem, Santa Luzia, Ouro Preto e Itabira. As atividades não se limitaram ao show, incluindo também rodas de conversa e vivências.

O repertório conta com músicas inéditas compostas por Coral (“Mira), Lisa de Sena e Maíra Baldaia (“Negra rima”) e Lona Preta (Somos uma” e “Rural").

“Corpos e vozes femininas atravessam a jornada do silêncio ao grito”, resume Dea Trancoso. O projeto apoia mulheres vítimas de violência por meio da arte.

Além de gerar trabalho para cantoras e instrumentistas, ele buscou levar música a locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte pouco contemplados por iniciativas culturais.

Descentralização

Josiane Amâncio, coordenadora do Vozes Femininas, destaca a importância de descentralizar a oferta de cultura, o que é explicitado pelo próprio Viaduto das Artes, localizado no Barreiro.

Vozes Femininas se inspira nas tradições da cultura popular, valorizando os ritmos ancestrais, a potência dos tambores e a cultura de povos originários. O canto coletivo é parte fundamental desse processo, assim como a diversidade vista no próprio palco.

O grupo de artistas, explica Dea Trancoso, reúne mulher negra, mulher cabocla, mulher trans, mães e vítimas de abuso.

Não se trata de mero show, reforça a compositora, mas de um encontro cuja dramaturgia musical está sintonizada com a cura e o empoderamento das participantes.

“Nos encontros e intervenções, a escuta e a conexão com a vivência de mulheres que relataram sobre a violência experienciada nos uniu e nos fortaleceu, trazendo para o espetáculo mais força para traduzirmos e transpormos a dor”, explica Irene Bertachini.

VOZES FEMININAS: DO SILÊNCIO AO GRITO



Nesta sexta-feira (31/10), às 18h30, no Viaduto das Artes (Avenida Olinto Meireles, 45, Barreiro). Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla ou no local.



