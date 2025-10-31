Festival Chacoalha comemora 10 anos com show do nigeriano Seun Kuti

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O músico nigeriano Seun Kuti, filho do lendário Fela Kuti, pioneiro do afrobeat, é a atração de abertura do 10º Festival Chacoalha. Ele se apresenta com a banda Egypt 80, que acompanhava seu pai, nesta sexta-feira (31/10), às 21h, na casa de shows A Autêntica.



Seun divide a noite com o coletivo mineiro Bonde do Dub, que convida a cantora maranhense Núbia, em uma celebração da música africana em diálogo com os ritmos jamaicanos.



Realizado este ano de forma esparsa, o Chacoalha tem outras três datas previstas – 21 de novembro, com shows de Yago Opróprio e Mac Júlia convidando Afronta; 29 de novembro, com shows de O Kannalha e Swing Safado convidando Augusta Barna; e 6 de dezembro, com shows de Evinha e Luiza Brina convidando Júlia Guedes.



SHOW IMPACTANTE

Seun Kuti chega para a abertura com álbum novo , “Heavier Yet”, produzido por Lenny Kravitz.



Gabriel Assad, um dos sócios da Híbrido, produtora responsável pela realização do Chacoalha,, aponta o músico nigeriano como um dos destaques da programação.



“Ele é incrível, de uma dinastia muito importante da música, e está lançando disco novo. Acredito que será um show muito interessante”, diz, lembrando que Seun Kuti também se apresentou em Belo Horizonte em 2023, pela programação do Chacoalha.



Ele afirma que aquela noite foi catártica. “Um show muito impactante, forte, dançante, para cima. Seun tem vindo para o Brasil com alguma frequência, acredito que por um gosto dele mesmo de estar aqui”, diz. Assad indica outros pontos altos desta 10ª edição, citando, por exemplo, Evinha, artista que esteve na programação do Sensacional deste ano e foi recentemente resgatada, em função da parceria com o rapper BK e de uma indicação ao Grammy Latino.



“É uma jovem senhora que está cantando muito bem, muito bonito”, diz. Ele também chama a atenção para a outra atração da noite de hoje. “O Bonde do Dub, representante de peso da música jamaicana na cena local, tem como convidada a Núbia, que, por sua vez, carrega a bandeira do reggae maranhense e foi recentemente contemplada pelo Natura Musical. Será um show vibrante”, ressalta.



Assad afirma que, com esta edição, o Chacoalha reitera a proposta que seguiu ao longo dos anos: movimentar a cena cultural, criando conexões entre bandas e artistas de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo. Ele destaca que a seleção de atrações de diferentes locais, alcances e propostas musicais guia a curadoria do projeto.



“É um festival que tem a vocação para o fomento, criando uma programação abrangente”, pontua.

MISSÃO

Gabriel Assad diz diz que, com o tempo, o Sensacional, que considera um festival irmão do Chacoalha, foi se tornando um palco para artistas maiores.



“Nesse sentido, o Chacoalha passou a cumprir essa missão de dar espaço para artistas que estão, digamos, no meio do caminho. Claro que a programação sempre traz nomes expressivos, mas não chegamos no mainstream, como o Sensacional faz. É programação eclética, que pauta muito nossos projetos, com artistas de todos os cantos”, ressalta.



A Híbrido procura, em seus projetos, não fazer recortes que sejam de nicho, aponta.



“O negócio é misturar mesmo, o que contribui para que diferentes públicos conheçam outros estilos”, comenta. Desde que foi criado, o Chacoalha já ocupou diversos espaços da cidade e teve diferentes formatos – até trio elétrico no período de carnaval. Assad destaca que a ideia é manter essa possibilidade de transitar por vários lugares, a despeito da Autêntica ter se tornado parceira recorrente.



“Não temos interesse em cravar nada muito definitivo, mas a Autêntica, hoje, faz muito sentido, porque recebe uma programação musical que não é mainstream. Além disso, é um palco muito importante para a cidade, que precisa ser valorizado, fomentado, então, como disse, é uma parceria que tem feito todo o sentido”, ressalta.



Karol Conká, Hypnotic Brass Ensemble, Zimun, Boogarins, Liniker, Masterplano, FBC e Violentango são alguns dos nomes que já passaram pelo Chacoalha ao longo desses 10 anos.



PERCURSO DE ÊXITO

Gabriel Assad avalia que conseguir sustentar um projeto como o Chacoalha ativo por uma década é, por si só, uma vitória. Ele acredita que manter o foco foi e é um dos trunfos do festival. “Acredito que o Chacoalha se confunde com a história da Híbrido, assim como o Sensacional e a Festa da Luz. Temos conseguido seguir com o projeto de pé, movimentando, fomentando, criando intercâmbios, fazendo trocas e sempre trabalhando com a música local, porque Belo Horizonte tem, não é de hoje, uma cena muito forte. Somos uma capital cultural muito importante no Brasil, e acho que nossos projetos ajudam a preservar esse movimento na cidade. Espero que venham aí mais 10 anos”, destaca.



“FESTIVAL CHACOALHA”

Dez anos do festival, com Seun Kuti & Egypt 80 e Bonde do Dub convida Núbia. Nesta sexta-feira (31/10), às 21h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Ingressos a R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) e R$ 75 (entrada social), à venda na bilheteria da casa ou pela plataforma Sympla.