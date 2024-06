Lenny Kravitz chega ao Brasil depois de 5 anos da última visita ao país. Em 23 de novembro de 2024, o multi-instrumentista desembarca no Allianz Parque, em São Paulo, para apresentar a turnê Blue Electric Lights.





No repertório, o rockeiro interpreta clássicos da carreira e faixas do novo álbum homônimo à tour, lançado neste ano. A venda geral de ingressos para o show começa nesta segunda (24/6), às 10h, no site da Eventim ou a partir das 11h na bilheteria oficial.





Clientes Santander terão desconto nos preços dos ingressos (sujeito à disponibilidade e condições), com um período exclusivo de pré-venda e opção de parcelamento em até 3 vezes sem juros, deste sábado (22/6), às 10h, até domingo (23/6), às 10h.





Clientes Visa Infinite (Unique, Unlimited, Decolar e Smiles), AMEX (Gold, Platinum e Centurion) e Mastercard Black (Unique, Unlimited e AA), poderão comprar o bilhetes a partir desta sexta (21/6), às 10h, até sábado (22/6), às 10h.