Após o anúncio da morte de Chrystian, parceiro de Ralf, nesta quarta-feira (19/6)., as redes sociais resgataram um momento pra lá de divertido do cantor com a apresentadora Hebe (1929 - 2012). Figuras carimbadas na atração comandada pela loira no SBT, a dupla convidou a Rainha da TV para a versão brasileira do filme ‘Titanic’.





Tudo, claro, não passava de uma brincadeira. “Nós estamos escrevendo um filme agora também: a versão nacional do 'Titanic', você vão adorar. Vai chamar canoinha marvada [sic]", diz Chrystian no programa que foi exibido em 1997, arrancando risadas da plateia.





Curiosa, Hebe pergunta: “Quem vai ser a Rose?" Chrystian convida a apresentadora. “Na ponta da canoinha já tem um pauzinho para segurar para voar”, brincou. Bem-humorada, Hebe abre os braços, recriando a cena de Jack e Rose “voando” no navio. O cantor abraça a loira. “Voou, é uma libélula", debochou o artista, enquanto Hebe não segurava o riso.





A cena foi reexibida durante a participação de Chrystian no ‘The noite’, comandado por Danilo Gentili no SBT, em 2021. “Ela era maravilhosa. Nós nunca combinamos nada, uma vírgula de nada. Era tudo ali na hora. Eu dava um assunto, ela achava a veia e ia embora”, lembrou o músico, falando das piadas que fazia com a apresentadora.





“Teve um pedaço que a produção cortou aí. Ela pergunta pra mim 'e o pauzinho? eu seguro onde? eu tô com o braço aberto, como é que eu vou segurar o pauzinho?' e eu falei 'ah, você não sabe onde vai por o pauzinho?'. Era muito divertido", disse sobre a cena de ‘Titanic’.





Em outra edição do programa da Hebe, a apresentadora e Chrystian formaram par em uma quadrilha de festa junina. Na ocasião, eles se vestiram como noivos caipiras.





Morte de Chrystian





Chrystian morreu nesta quarta-feira, conforme anunciado pela equipe do artista em um comunicado pelas redes sociais."Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo", diz trecho da nota.





Chrystian tinha sido internado nessa quarta e o anúncio da morte ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20/6). A causa da internação e da morte não foi divulgada. O velório será realizado das 11h às 16h, em São Caetano do Sul (SP).