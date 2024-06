O cantor Ralf, irmão de Chrystian, lamentou a morte do artista pelas redes sociais. Ele compartilhou uma foto preto e branco nas redes sociais na qual aparece em um palco na época em que eles formam uma dupla.

“Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian”, escreveu.

Os irmãos cantavam juntos desde criança. O primeiro disco foi lançado em 1983. Chrystian e Ralf ficaram juntos até 2000, quando se separaram pela primeira vez. Voltaram em 2021, mas no mesmo ano anunciaram a separação definitiva.Chrystian enfrentava graves problemas de saúde. Ele estava internado em um hospital de São Paulo “com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado”. A nota não detalhou quais eram as condições do artista.

Em março, ele chegou a passar por um transplante de rim. A doação foi feita pela esposa de Chrystian, Key Vieira, que ganhou declaração de amor do marido no último programa de TV do qual participou, o The noite, de Danilo Gentili.