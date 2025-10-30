7 músicos famosos que falaram abertamente sobre saúde mental

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A luta de Bruce Springsteen contra a depressão, tema abordado no filme "Springsteen: salve-me do desconhecido", trouxe novamente os holofotes para a importância da saúde mental. O artista, conhecido como "The Boss", é parte de um grupo crescente de músicos que usam sua influência para quebrar o silêncio sobre o tema, inspirando milhões de fãs em todo o mundo.

Ao compartilhar suas experiências com ansiedade, depressão e outros transtornos, esses artistas ajudam a desmistificar o assunto. A conversa aberta incentiva o público a buscar ajuda e a entender que não está sozinho em suas batalhas internas. Conheça sete músicos que falaram abertamente sobre suas jornadas.

Bruce Springsteen

O cantor descreveu sua depressão como um "trem de carga" que o atingia em diferentes momentos da vida. Em sua autobiografia, "Born to tun", e em entrevistas, ele detalhou como a música se tornou uma ferramenta essencial para processar suas emoções e como a terapia o ajudou a lidar com os episódios mais sombrios.

Anitta

A cantora, reconhecida mundialmente, também usa sua voz para discutir a pressão da fama e a importância do autocuidado. Anitta já abordou em entrevistas e redes sociais suas experiências com burnout e a necessidade de fazer terapia para equilibrar a carreira intensa com o bem-estar, inspirando fãs a priorizarem a própria saúde.

Luan Santana

Um dos maiores nomes da música sertaneja, Luan Santana revelou ter enfrentado crises de pânico no auge de sua carreira. Ao compartilhar essa vivência, ele mostrou a um público amplo que transtornos de ansiedade podem afetar qualquer pessoa, independentemente do sucesso, o que contribui para reduzir o preconceito associado ao tema.

Lady Gaga

Uma das vozes mais ativas na defesa da saúde mental, Lady Gaga revelou sofrer de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) após sido estuprada aos 19 anos. Ela criou a Born This Way Foundation, organização que promove o bem-estar dos jovens e incentiva a criação de um mundo mais gentil e corajoso.

Shawn Mendes

O cantor canadense já falou diversas vezes sobre sua batalha contra a ansiedade, que inspirou a música "In my blood". Em 2022, ele tomou a difícil decisão de cancelar sua turnê mundial para priorizar seu bem-estar, gesto que foi amplamente elogiado por colocar a saúde mental em primeiro lugar.

Selena Gomez

Em seu documentário "My mind & me", a artista expôs de forma vulnerável sua jornada com a depressão e o transtorno bipolar, diagnosticado em 2020. Selena Gomez criou a Rare Impact Fund, uma fundação com propósito de expandir o acesso a serviços de saúde mental e educação para jovens em vários países.

Billie Eilish

Desde o início de sua carreira, Billie Eilish aborda em suas músicas temas como depressão e ansiedade. Ela também fala abertamente sobre viver com a síndrome de Tourette e ter lidado com dismorfia corporal, conectando-se com uma geração de jovens que enfrenta pressões semelhantes.

Justin Bieber

A fama precoce trouxe um peso enorme para Justin Bieber, que enfrentou publicamente crises de depressão e ansiedade. O cantor já adiou shows e usou suas redes sociais e documentários para discutir a importância de estabelecer limites e procurar ajuda profissional para lidar com as pressões da indústria.

Kid Cudi

O rapper é considerado um pioneiro ao trazer a discussão sobre depressão e pensamentos suicidas para o universo do hip-hop, um gênero musical historicamente marcado pela imagem de força. Em 2016, ele se internou em uma clínica de reabilitação e compartilhou sua experiência, tornando-se um ícone de vulnerabilidade e esperança.

