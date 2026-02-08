Leia e veja 'O filho de mil homens', ode ao poder transformador do amor

“O filho de mil homens” (2011), livro de Valter Hugo Mãe, virou filme. Este escritor fantástico nascido em Saurimo, Angola, em 1971, é formado em direito e literatura portuguesa moderna e contemporânea. Vive em Portugal desde a infância.

Autor, entre outros livros, de “O remorso de Baltazar Serapião” (2006), pelo qual recebeu o Prêmio Literário José Saramago, e de “A máquina de fazer espanhóis” (2010), que lhe deu o Prêmio Portugal Telecom de Melhor Romance, Valter Hugo é também poeta premiado.



Sua escrita sensível nos captura com narrativas envolventes e emocionantes, temas humanitários, histórias fortes sobre a vida de pessoas excepcionais, capazes de superar a mediocridade pelas vias afetivas. São temas importantes, polêmicos e atuais.

O forte elenco do filme “O filho de mil homens” traz Rodrigo Santoro como protagonista, contando com Miguel Martines, Rebeca Jamir, Johnny Massaro, a mineira Grace Passô (vencedora do Prêmio Shell de Teatro), Juliana Caldas e Marcello Escorel. A narração é de Zezé Motta.



Com atuação impecável, Rodrigo Santoro, aqui, não é o galã de Hollywood que conhecíamos. Vive o homem simples, despojado dos costumes sociais cruéis de sua aldeia, comunidade que rejeita, expurga e elimina todo aquele que é diferente.



Este livro filmado narra a vida de um pescador silencioso e solitário, que cresceu isolado da sociedade. Sua casa já diz muito dele, cabana à beira do mar que guarda distância da pequena vila em que está localizada.



Aos 40 anos, Crisóstomo sonha em ter um filho. Dando-se conta da solidão, entristece e desperta para o desejo de fazer laços.



O personagem se mantém apartado de ideais e preconceitos praticados ali. Fugiu dos moldes e regras, dos ideais que ensinam e também transmitem preconceitos que nos fazem cruéis e impiedosos.



Crisóstomo pensou e se convenceu de que “quando se sonha grande, a realidade aprende”. Incrível a força do desejo que o move em busca de relações verdadeiras. Em sua simplicidade afetiva, inventa uma família atípica e reúne personagens tão excêntricos quanto humanos.



O filme retira do livro histórias que se entrelaçam, não lineares, em uma trama múltipla e delicada. Com simplicidade e ternura, Crisóstomo desconstrói nossa visão de masculinidade, ao reunir personagens que sofreram e foram rejeitados pela pequena vila litorânea fictícia.



É uma ode àqueles que resistem e se conectam verdadeiramente, sem se deixar prender a convenções sociais e crenças locais.



A honestidade aqui é a tônica. Os sentimentos são expressos de forma a pedir ao mundo a vida como ela é, com seus “monstros” acolhidos de modo profundo e calmo.



Em meio à violência, personagens encontram nesse laço atípico o valor da vida na qual já não apostavam nada. Com restos e trapos, elegem um modo de sobrevivência digno da humanidade que queremos, que diz mais sim do que não!

Silviano Santiago nos inspira com sua bela escrita na orelha do livro: “É a partir dos cortes e movimentos – a descontinuidade das marés, a direção das águas, o imprevisto dos ventos – que o narrador de Valter Hugo estrutura o variadíssimo material humano do romance. Personagens surgem, saem de cena, retornam, e tudo conflui para um núcleo. Brota da trama uma nova maneira de enxergar a velha ideia de humanos organizados vivendo sob o mesmo teto. É a família que está em jogo. Mas um novo tipo de família, que rechaça a tradicional corrente de sangue patriarcal. A perpetuação do sangue aqui pede nobreza, força e sentido moral.”



Lindíssima obra, escrita e filmada, em torno das relações e do poder transformador do amor. “Afinal, ser o que se pode é a felicidade”. Vale a pena conferir.

Dirigido por Daniel Rezende e disponível na Netflix, o filme consegue, de forma magistral, dar corpo à bela narrativa de Valter Hugo Mãe.

