Assine
overlay
Início Regina Teixeira da Costa
Regina Teixeira da Costa
Regina Teixeira Da Costa
EM DIA COM A PSICANÁLISE

Tempos de pós-verdades

Governos fazem discursos maquiados, escondem as verdadeiras intenções. Assistimos a ficções criadas para justificar atos terríveis como se fossem o bem

Publicidade

Mais lidas

Regina Teixeira da Costa
Regina Teixeira da Costa
Colunista
18/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
O pensador Yuval Harari levanta questões importantes sobre verdade, mentira, narrativas e fake news no livro '21 lições para o século 21' - (crédito: Kirill Kudryavtsev/AFP)
O pensador Yuval Harari levanta questões importantes sobre verdade, mentira, narrativas e fake news no livro '21 lições para o século 21' crédito: Kirill Kudryavtsev/AFP

Como disse Yuval Noah Harari, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e Ph.D. em história pela Universidade de Oxford, vivemos o tempo da pós-verdade. Entre vários assuntos abordados em seu livro “21 lições para o século 21” (Companhia das Letras), este tema me interessou por causa das fake news. Elas são tratadas como coisa atual, mas, na verdade, vêm desde o princípio da civilização.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No livro, que veio depois de dois grandes sucessos, “Homo sapiens: Uma breve história da humanidade” e “Homo Deus: Uma breve história do amanhã”, o autor destrincha questões político-tecnológicas, sociais e existenciais que impactam a vida cotidiana do homem, da humanidade. Estamos cercados de mentiras e ficções.

Leia Mais

Yuval Harari nos convida a pensar o contemporâneo, no qual estamos imersos em medos e incertezas. Não sabemos o que é verdade ou não. Não podemos confiar em notícias sem duvidar das tramas que se armam por trás do que se diz. 

Sempre presentes na história, algumas fake news duram para sempre. Os governos fazem discursos maquiados, escondem as verdadeiras intenções. Assistimos a ficções criadas para justificar atos terríveis como se fossem o bem. 

Trump, na Venezuela, claro, quer o petróleo, mas afirma ser Maduro narcotraficante (isso foi desmentido depois), ditador que empobreceu o país, tomando o poder e o controle de todo o petróleo venezuelano, como se o sequestro e a prisão dele fossem o melhor para o povo. Justifica assim sua violência e o desrespeito a todas as leis internacionais que visam impedir a força do mais forte sobre o mais fraco. Cria a “ficção de nobreza” onde só há desmoronamento de todos os pactos simbólicos que limitam a agressão entre as nações. Voltamos à lei da selva.

O presidente dos Estados Unidos ameaçou atacar o Irã, onde o governo reprime violentamente protestos e anunciou execuções. Teerã aparentemente recuou das condenações à morte, Trump aparentemente deu passo atrás na mobilização militar contra o país. As duas partes se atacam, colocam a estabilidade do mundo por um fio e travam verdadeira guerra de informações e narrativas. O alvo é sempre a verdade.

Discursos na ONU mostram claramente a incoerência, para não dizer a falsidade, das nações mais poderosas do mundo. China e Rússia condenam os Estados Unidos, apesar das respectivas ações em Taiwan e na Ucrânia. Outras pós-verdades, ou chamem como quiserem, são disseminadas explicitamente no cotidiano.

No Brasil, a campanha de descrédito do Banco Central para esvaziar a competência técnica de liquidar o Banco Master foi realizada por meio de discursos cheios de falsidades. Há ingerências, caiu-se na politicagem. A interferência do Tribunal de Contas da União (TCU), que tem seus quadros ex-parlamentares, mira no descrédito do Banco Central.

O risco é prejudicar a credibilidade do Brasil, expondo ao perigo e à instabilidade nosso sistema financeiro. É injustificável quererem recuar na liquidação do banco. Ora, sabemos o que esperar de muitos de nossos políticos. 

Voltando ao professor Yuval Harari, as religiões, as políticas e as versões do que vivemos são ficções e pós-verdades que inspiram crenças, servindo ao propósito de gerar sentido. Nem todas são negativas. As religiões, por exemplo, ajudam o fiel. Mas entre a Bíblia, o Alcorão, o Livro dos Mortos egípcio, o Livro dos Mórmons, o Talmude, onde estará a verdade? Ou serão apenas ficções? Todos os escritos reivindicam as próprias verdades. Elas orientam o mundo do fiel, respondem às inquietações.

Diz-se que Goebbels, mago da propaganda nazista, explicou desta forma seu método: a mentira dita uma vez é mentira, mas repetida mil vezes torna-se verdade. 

Nós, os “normais”, também construímos uma ficção sobre nossas experiências familiares, escolares e vivências, dando a elas estrutura ficcional. Isso inclui a interpretação que fazemos da família; é a história que contamos como nossa, nossa versão, acreditamos nela. É o nosso norte, mas pode ser bem diferente daquela relatada por um irmão, da mesma família, com os mesmos pai e mãe.

Costumamos nos desvestir de nossas ficções, dos fantasmas que criamos e carregamos depois de fazermos análise. Vemos o mundo diferente, sem o drama da sobrecarga afetiva que nos atormentou. Cada um cria sua ficção, somos ficcionistas, mas isso não é ser mentiroso. E precisamos separar o joio do trigo. 

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay