Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Líder supremo do Irã defende que autoridades devem 'quebrar as costas dos sediciosos'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/01/2026 10:46

compartilhe

SIGA

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, defendeu, neste sábado (17), que as autoridades "têm a obrigação de quebrar as costas dos sediciosos" e culpou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas mortes na repressão à recente onda de protestos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Não pretendemos levar o país à guerra, mas não perdoaremos os criminosos domésticos (...) assim como não perdoaremos os criminosos internacionais, piores que os domésticos", disse a uma multidão de apoiadores reunidos por ocasião de uma festividade religiosa. 

"A nação iraniana deve quebrar as costas dos sediciosos, da mesma forma que quebrou a sedição", acrescentou. 

Desde 28 de dezembro, o Irã foi sacudido por uma onda de protestos, que começou entre comerciantes descontentes com a crise econômica no país e logo levou a uma mobilização contra o regime teocrático vigente desde a revolução de 1979. 

As autoridades iranianas, que qualificam os protestos de "terroristas" e acusam os Estados Unidos de instigá-los, desencadearam uma campanha de repressão que, segundo a ONG Iran Human Rights (IHR), sediada na Noruega, deixou pelo menos 3.428 mortos. 

O governo também cortou a internet desde 8 de janeiro. 

Khamenei aproveitou seu discurso para criticar Trump, que havia ameaçado atacar o Irã caso o regime começasse a executar alguns dos manifestantes detidos.

"Consideramos o presidente americano culpado pelos mortos, pelos danos e pelas acusações formuladas contra a nação iraniana", disse o aiatolá, no poder desde 1989.

"Tudo isto foi uma conspiração americana", declarou, acrescentando que "o objetivo dos Estados Unidos é devorar o Irã (...) é submeter o Irã militar, política e economicamente".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sw/avl/erl/yr

Tópicos relacionados:

diplomacia eua ira manifestacao politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay