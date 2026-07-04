Essa recente publicação da Editora Scriptum demonstra que muito temos que falar e entender sobre um tema atual, muito disseminado em diversas áreas da psicologia pedagógica e comportamental.



Esse livro é a transmissão clínica sobre a práxis da psicanálise. A clínica e a teoria se reúnem nessa conversação em torno do tema, apontando divergências entre abordagens e casos amplamente discutidos entre psicanalistas do mundo, nos brindando com essa pérola.



“Falar ao autista – conversação entre Éric Laurent”, ex-presidente da Associação Mundial de Psicanálise, a Rede de Estudos sobre o Autismo na América Latina (Real), criada em 2024, no âmbito da Federação Americana de Psicanálise de Orientação Lacaniana (Fapol) e sob os auspícios da AMP e Campo Lacaniano Freudiano reunidos, nos oferece uma leitura instigante, com a investigação de oito casos, discutidos e elaborados nessa conversação ocorrida em 4 de setembro de 2025.



O livro é produto desse encontro entre talentosos psicanalistas e das apresentações de representantes de cada uma das instituições que se reúnem no valoroso esforço de transmissão. Encabeçada por Fernanda Otoni, presidente da Fapol, que nos conduz à vivacidade da leitura clínica e ao testemunho do que a prática da psicanálise pode nos ensinar a partir dos encontros com sujeitos autistas.



O texto do livro foi estabelecido por Elisa Alvarenga e Silvia Elena Tendlarz, oferecendo orientação e inspiração necessárias para levar adiante a batalha do autismo, na clínica e na política.



Segundo Otoni, a potência do bom combate da psicanálise de orientação lacaniana na batalha do autismo advém de sua própria clínica e da diversidade da resposta singular que cada autista inventa para alojar-se no mundo.



Ève Miller Rose, secretária da Sociedade da Fundação do Campo Freudiano, nos dá o tom: na medida em que os técnicos se pretendem experts do autismo e, muitas vezes, calam a escuta, seria recomendável emprestarmos os ouvidos aos sujeitos autistas, que nos reservam surpresas incríveis.



Os autistas são seres falantes, quer eles falem ou não. Sua sensibilidade à palavra nos convoca à escuta da lógica singular e única em cada um a partir de suas recusas e repetições, modalidades de defesa contra a palavra e diversos objetos, o que abre muitas possibilidades.



Inclusão

A contribuição da psicanálise ao autismo não é recente, mas recebe novo relevo no momento em que o autismo se torna um dos principais significantes de nossa época pela hipótese neuro, do autismo como transtorno de neurodesenvolvimento.



A batalha pela inclusão é, em muitos casos, solidária da segregação. Trata-se da passagem de uma visão médica para uma social do sintoma permeada pelas seguintes perguntas: a inclusão é benéfica? Os autistas aprendem? Como devem ser tratados pedagogicamente?



A inclusão social é louvável e desejável, pois não estarão isolados dos outros, porém, no nível sintomático, ali também ele se vê excluído, por não serem observadas particularidades de sua deficiência ou sintoma. Por isso, seria ideal um tempo parcial de inclusão.



O mais interessante aqui é o fato inegável de que ele nos fala e isso é ineliminável, uma vez que é dotado de um corpo que não está separado dos significantes, ou seja, da linguagem.



Mesmo ao considerar a dimensão bio ou neuro, o fato de falar com o sujeito dito autista é grande chance da psicanálise. Deixo aos interessados a surpresa das conversações incluídas no volume. Boa leitura!

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O livro está à disposição na Livraria Scriptum (Rua Fernandes Tourinho, 99, Savassi. WhatsApp).

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.