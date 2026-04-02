O olhar de uma irmã mais velha sobre o autismo

Algumas histórias nascem de grandes ideias. Outras começam com algo menor: uma lembrança, uma frase guardada na memória ou uma convivência que transforma o modo de enxergar o mundo. Foi assim que surgiu João pé-de-feijão, HQ em que a ilustradora coreano-brasileira Ing Lee revisita o crescimento do irmão caçula, João, uma criança no espectro autista.

Na obra, publicada pela VR Editora, a autora conduz o leitor por memórias do cotidiano familiar, que vão desde a dúvida sobre o desenvolvimento da fala do irmão – que surpreendeu a todos quando sua primeira palavra foi “urso”, até episódios cômicos, como a vez em que cumprimentou algumas senhoras com um espontâneo “olá, pessoas velhas”. Entre descobertas, incertezas e pequenas aventuras do dia a dia, a história revela como todos foram, pouco a pouco, aprendendo a compreender João para além de expectativas e rótulos.

O livro se transforma em um convite para repensar a forma como a sociedade enxerga as diferenças VR Editora/Divulação

"Uma criança é um 'quadro em branco', em que os pais depositam suas expectativas sobre como ela será quando crescer. Quase sempre, a possibilidade de uma deficiência é um temor - jamais uma expectativa positiva. E, ao longo dos anos, nós fomos entendendo que o autismo não define o João enquanto pessoa." (João pé-de-feijão, p. 21).

Conforme percorre as páginas, o leitor acompanha aspectos da evolução do menino, desde as formas particulares de comunicação até interesses e descobertas. Entre eles, o gosto pelo desenho, que se tornou um ponto de conexão entre os irmãos. A quadrinista relata, por exemplo, que, sempre que o irmão a visita, faz questão de deixar papéis e outros materiais disponíveis para que ele possa desenhar livremente. Quando estão distantes, recebe por meio do WhatsApp da mãe as imagens das ilustrações criadas por João (duas delas, inclusive, já foram eternizadas em sua pele).

O crescimento, cheio de descobertas e caminhos próprios, também está representado no próprio título da obra. Em referência à história da fábula de João e o pé de feijão, a planta surge como metáfora para acompanhar o desenvolvimento do menino ao longo do tempo. Na história em quadrinho, porém, não se trata de alcançar castelos nas nuvens ou atender a expectativas externas, mas de observar como cada etapa acontece em seu próprio ritmo, com contornos e particularidades que tornam essa trajetória única.

A sensibilidade da narrativa também se revela no traço de Ing Lee. Com linhas expressivas e delicadas, a autora constrói cenas que equilibram humor, ternura e observação do cotidiano, traduzindo visualmente as emoções e pequenas situações que marcam a convivência entre os irmãos. Outro diferencial da obra é o ponto de vista fraterno. Em vez de uma abordagem centrada na experiência dos pais, a história apresenta o autismo a partir da relação entre irmãos, marcada por cumplicidade, aprendizado e pelo ponto de vista de quem acompanhou João desde o nascimento.

Mais do que uma biografia em quadrinhos, João pé-de-feijão se transforma em um convite para acompanhar o crescimento de uma criança e, ao mesmo tempo, repensar a forma como a sociedade enxerga as diferenças. Essa perspectiva também ecoa a própria experiência da autora, que é surda oralizada e traz para a história um olhar sensível sobre diversidade e convivência. Entre memórias, descobertas e momentos de ternura, a história lembra que cada trajetória tem seu próprio ritmo e que, muitas vezes, é justamente nisso que reside sua beleza.

Ficha Técnica



Título: João pé-de-feijão

Autora: Ing Lee



Editora: VR Editora

Preço: R$ 79,90



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Número de páginas: 112