Síndrome de Down e inclusão: convivência beneficia todas as crianças

Com o Dia Internacional da Síndrome de Down lembrado neste sábado (21/3), o debate sobre inclusão escolar ganha força e levanta uma pergunta que ainda divide opiniões entre pais e educadores: afinal, a inclusão é benéfica para quem?

Para a pediatra Anna Dominguez Bohn, a resposta é clara: para todos. “A inclusão não é importante apenas para a criança com deficiência. Ela transforma o ambiente e traz ganhos reais para todas as crianças que convivem com a diversidade desde cedo”, afirma.

A especialista explica que a convivência em ambientes inclusivos contribui diretamente para o desenvolvimento de habilidades que vão muito além do conteúdo acadêmico. “Crianças que crescem em ambientes diversos tendem a desenvolver mais empatia, capacidade de adaptação, respeito às diferenças e habilidades sociais. Isso é fundamental para a vida em sociedade”, diz.

Apesar dos avanços, o tema ainda enfrenta resistência. É comum que surjam preocupações sobre possíveis impactos no aprendizado de alunos sem deficiência. Para a pediatra, essa percepção precisa ser revista. “Quando há dificuldades no processo de aprendizagem, muitas vezes o problema não está na presença de um aluno com deficiência, mas na forma como o ambiente escolar está estruturado. A inclusão exige adaptação do sistema, não exclusão do indivíduo”, explica.

Dados recentes da literatura científica reforçam que a inclusão pode trazer ganhos importantes também para alunos com síndrome de Down. Uma revisão sistemática publicada em novembro de 2025 no periódico Developmental Medicine & Child Neurology apontou que adolescentes com a condição matriculados em escolas regulares apresentaram melhor desempenho em habilidades acadêmicas em comparação aos que estavam em escolas especiais, sem prejuízo relevante em aspectos de saúde e bem-estar avaliados.

Segundo Anna, a escola inclusiva também favorece o desenvolvimento das próprias crianças com deficiência, ampliando suas possibilidades de autonomia e participação social. “O convívio em ambientes regulares estimula o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, além de aumentar as chances de independência ao longo da vida”, afirma.

Outro ponto importante é o impacto na formação de valores desde a infância. “Quando a diversidade faz parte do cotidiano, o preconceito não se desenvolve da mesma forma. A criança aprende, na prática, a lidar com as diferenças de forma natural”, destaca.

A pediatra reforça ainda que falar sobre deficiência é falar sobre toda a sociedade. “Ao longo da vida, todos nós estamos sujeitos a algum tipo de limitação, seja temporária ou permanente. A inclusão não é um tema de nicho — é um tema coletivo”, diz.

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Para ela, o desafio está em avançar do discurso para a prática. “Incluir é um processo contínuo, que envolve escola, família e sociedade. Mas é um caminho necessário para formar uma geração mais preparada, mais humana e mais consciente do seu papel no mundo”, afirma.