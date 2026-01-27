Volta às aulas: cinco passos para uma educação inclusiva

O início do ano letivo representa um momento de grande expectativa para as famílias, especialmente para aquelas com crianças de desenvolvimento atípico, como as diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA) ou deficiência intelectual. Para garantir que o retorno à escola seja um passo sólido em direção a uma educação inclusiva de qualidade, a especialista em educação inclusiva, Renata Haddad, reforça o protagonismo dos pais nesse processo.

Gestora de uma clínica multidisciplinar focada em desenvolvimento humano, Renata enfatiza que a inclusão vai muito além da simples presença do aluno em sala de aula. “A inclusão, em sua essência, transcende a simples presença física na sala de aula. Ela demanda um ambiente que acolha, estimule e forneça as estruturas necessárias para o florescimento pleno de cada indivíduo”, afirma.



Para auxiliar os pais nessa jornada, Renata destaca pontos cruciais que devem ser observados ao escolher e acompanhar a rotina escolar dos filhos:

1. Acessibilidade e desenho universal para a aprendizagem (DUA)

A especialista orienta que os pais verifiquem se a escola aplica os princípios do DUA, que garantem estratégias de ensino flexíveis e adaptáveis. “A verdadeira acessibilidade se manifesta na acessibilidade pedagógica”, pontua a especialista.



2. Formação da equipe escolar

É fundamental que os profissionais da escola, de professores a equipes de apoio, tenham formação e sensibilidade para lidar com as neurodivergências. “A empatia e a capacidade de diálogo são tão vitais quanto o conhecimento técnico”, ressalta.

3. Plano de ensino individualizado (PEI)

O PEI é um direito do aluno e deve ser construído em parceria entre a escola, a família e a equipe multidisciplinar que acompanha a criança.

“O PEI não é um favor ou uma concessão, mas um direito inalienável do aluno com necessidades educacionais especiais. Exija sua elaboração, sua revisão periódica e seu cumprimento fiel”, defende Renata.



4. Suporte e recursos especializados

A presença de professores de atendimento educacional especializado (AEE), auxiliares de inclusão e a disponibilidade de recursos didáticos adaptados são essenciais.

5. Cultura de acolhimento

A escola deve promover ativamente a interação e o respeito entre os alunos, combatendo o isolamento e o bullying.

Renata também reforça que os pais devem se sentir empoderados para exigir os direitos de seus filhos, amparados pela legislação brasileira, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). A comunicação assertiva com a escola e a parceria com profissionais externos são, segundo a especialista, catalisadores para o sucesso da inclusão.



“A inclusão é um caminho que se constrói diariamente, exigindo o compromisso e a dedicação de todos os envolvidos. Ao unir o olhar atento dos pais à mobilização para uma educação de qualidade, abrimos as portas para um futuro em que cada criança possa florescer plenamente”, destaca Renata.