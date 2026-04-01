Assine
overlay
Início Bem viver
AUTISMO

Livro infantil sobre TEA será lançado neste sábado em shopping de BH

Obra voltada para crianças e famílias neurodivergentes será apresentada ao público em evento do Abril Azul, com apresentações musicais e ações educativas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
01/04/2026 14:30

compartilhe

SIGA
×
A proposta é estimular o diálogo sobre o transtorno por meio de experiências lúdicas e acessíveis
A proposta é estimular o diálogo sobre o transtorno por meio de experiências lúdicas e acessíveis crédito: SBT/Reprodução

O projeto infantil 3 Palavrinhas anuncia o lançamento da editora 3 Palavrinhas, que estreia com o livro “Diferente Igual a Gente”, voltado ao público infantil e às famílias neurodivergentes. A obra será apresentada ao público neste sábado (4/4), durante evento especial em comemoração ao Abril Azul no Minas Shopping, em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O lançamento também celebra o sucesso da música “Diferente Igual a Gente”, que apresenta o personagem autista Palu, ampliando o diálogo sobre inclusão de forma acessível para crianças.

O livro nasce a partir da escuta das famílias que acompanham o projeto e propõe uma narrativa acessível sobre inclusão. A história acompanha personagens já conhecidos do universo do 3 Palavrinhas, reforçando valores como empatia, respeito e pertencimento.

“O livro nasce do retorno das famílias neurodivergentes que acompanham o projeto. A ideia foi expandir esse universo para a literatura, trazendo uma história acessível, que dialoga com o que já fazemos em vídeo e nas atividades”, afirma Mariana Fraga, CEO da produtora Oinc Filmes.

O lançamento integra a programação do evento “Abril Azul com 3 Palavrinhas”, que acontece no período da tarde e reúne atividades voltadas ao público infantil, como apresentações musicais, interação com personagens e ações educativas. A proposta é estimular o diálogo sobre o transtorno do espectro autista (TEA) por meio de experiências lúdicas e acessíveis.

Leia Mais

A iniciativa faz parte da programação especial promovida pelo Minas Shopping ao longo do dia, que inclui uma sessão adaptada de cinema para crianças com TEA.

Serviço

Abril Azul com 3 Palavrinhas + lançamento do livro “Diferente Igual a Gente”

Dia: 4 de abril (sábado)

Horário: a partir das 16h30

Local: Minas Shopping – estacionamento próximo à Portaria 5 – Avenida Cristiano Machado, 4000

Entrada gratuita

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Inscrições: aplicativo  “Meu Minas”

Tópicos relacionados:

de literatura livro livro-infantil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay