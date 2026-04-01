Livro infantil sobre TEA será lançado neste sábado em shopping de BH

O projeto infantil 3 Palavrinhas anuncia o lançamento da editora 3 Palavrinhas, que estreia com o livro “Diferente Igual a Gente”, voltado ao público infantil e às famílias neurodivergentes. A obra será apresentada ao público neste sábado (4/4), durante evento especial em comemoração ao Abril Azul no Minas Shopping, em Belo Horizonte.

O lançamento também celebra o sucesso da música “Diferente Igual a Gente”, que apresenta o personagem autista Palu, ampliando o diálogo sobre inclusão de forma acessível para crianças.

O livro nasce a partir da escuta das famílias que acompanham o projeto e propõe uma narrativa acessível sobre inclusão. A história acompanha personagens já conhecidos do universo do 3 Palavrinhas, reforçando valores como empatia, respeito e pertencimento.

“O livro nasce do retorno das famílias neurodivergentes que acompanham o projeto. A ideia foi expandir esse universo para a literatura, trazendo uma história acessível, que dialoga com o que já fazemos em vídeo e nas atividades”, afirma Mariana Fraga, CEO da produtora Oinc Filmes.

O lançamento integra a programação do evento “Abril Azul com 3 Palavrinhas”, que acontece no período da tarde e reúne atividades voltadas ao público infantil, como apresentações musicais, interação com personagens e ações educativas. A proposta é estimular o diálogo sobre o transtorno do espectro autista (TEA) por meio de experiências lúdicas e acessíveis.

A iniciativa faz parte da programação especial promovida pelo Minas Shopping ao longo do dia, que inclui uma sessão adaptada de cinema para crianças com TEA.

Serviço

Abril Azul com 3 Palavrinhas + lançamento do livro “Diferente Igual a Gente”



Dia: 4 de abril (sábado)



Horário: a partir das 16h30



Local: Minas Shopping – estacionamento próximo à Portaria 5 – Avenida Cristiano Machado, 4000



Entrada gratuita

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