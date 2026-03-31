O que pode explicar o aumento de diagnósticos de TEA?
Para pediatra, avanço nos critérios e maior compreensão do desenvolvimento infantil reforçam a importância de avaliações cuidadosas
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O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, lembrado nesta quinta-feira (2/4), reforça a importância de ampliar o debate sobre diagnóstico, acesso e cuidado. Cada vez mais, se fala sobre o transtorno do espectro autista (TEA) e o aumento de diagnósticos ao redor do mundo.
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Nos Estados Unidos, a estimativa mais recente do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), divulgada em 2025, aponta que 1 em cada 31 crianças está no espectro autista, um crescimento expressivo em comparação com os anos 2000, quando a prevalência era de 1 para cada 150, e na década de 2010, quando passou para 1 em cada 69.
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Esse cenário levanta dúvidas frequentes: estamos, de fato, diante de um aumento real de casos? Ou há outros fatores envolvidos? Segundo a pediatra Anna Dominguez Bohn, duas principais hipóteses ajudam a explicar esse fenômeno. “O aumento dos diagnósticos está muito relacionado ao avanço da ciência, com melhores ferramentas e maior compreensão do desenvolvimento infantil. Além disso, fatores ambientais e do estilo de vida moderno ainda estão sendo estudados e podem ter influência, embora não estejam totalmente esclarecidos”, afirma.
O TEA não é identificado por exames laboratoriais ou de imagem. O diagnóstico é clínico e baseado em critérios internacionais que avaliam o comportamento e o desenvolvimento da criança. “Não existe um exame único que confirme o autismo. O diagnóstico exige uma avaliação criteriosa, feita ao longo do tempo e em diferentes contextos, observando padrões de comportamento e interação social”, explica a médica.
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Um espectro, múltiplas formas
O TEA é caracterizado por grande diversidade de manifestações. Hoje, o diagnóstico considera principalmente dois grandes grupos de sinais: dificuldades na comunicação social e padrões de comportamento repetitivos ou interesses restritos. “Cada criança dentro do espectro é única. Algumas podem ter linguagem altamente desenvolvida, mas apresentar dificuldades na interação social ou na compreensão de sinais não verbais”, destaca Anna.
Essa variabilidade torna o diagnóstico um desafio, especialmente nos casos mais leves, que podem passar despercebidos ou, ao contrário, receberem um avaliação equivocada.
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Diagnóstico precoce faz diferença
Um estudo publicado em junho de 2025 no Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry demonstrou que a aplicação sistemática de triagem para autismo em consultas pediátricas pode antecipar o diagnóstico em meses decisivos para o desenvolvimento infantil.
A pesquisa, que acompanhou cerca de 5 mil crianças, mostrou que aquelas submetidas a rastreio padronizado foram encaminhadas para avaliação mais cedo, em média aos 20 meses, contra 24 meses no grupo sem triagem sistemática. “Essa diferença de poucos meses é extremamente relevante. Estamos falando de um período de intensa plasticidade cerebral, em que intervenções precoces podem mudar significativamente o desenvolvimento da criança”, afirma a pediatra.
Além disso, o rastreamento precoce permitiu identificar crianças com sinais mais sutis, que provavelmente demorariam mais para receber diagnóstico.
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Mais do que um diagnóstico
Apesar das discussões sobre aumento de casos, especialistas reforçam que o diagnóstico não deve ser visto como um rótulo, mas como uma ferramenta. “O diagnóstico não é o fim, e sim um ponto de partida. Ele permite entender as necessidades e potencialidades de cada criança, direcionando intervenções mais adequadas e promovendo melhor qualidade de vida”, afirma a pediatra.