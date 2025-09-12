Como é o mundo visto de dentro do espectro autista

No livro O universo autista: navegando pelo mundo das “pessoas normais”, Clara Törnvall parte de um gesto raro: uma autista escrevendo para outros autistas. A autora e jornalista sueca se distancia dos manuais que ensinam pessoas no espectro a se comportar “como os outros”. Em vez disso, propõe justamente o oposto neste lançamento – exercitar a empatia para compreender o território das pessoas com formas diferentes de funcionamento neurológico, mais conhecidas como neurodivergentes.





Diagnosticada com autismo aos 42 anos, a escritora descreve, com ironia e humor, práticas comuns entre neurotípicos – pessoas sem condições neurológicas fora do padrão – como se fossem rituais estranhos: o valor dado ao contato visual ou as “mentiras inocentes” usadas para manter a harmonia social. Esse exercício não só diverte, mas também devolve às pessoas autistas o lugar de quem observa e interpreta, em vez de sempre ser observado.

A obra ilustrada é acessível em forma e conteúdo. Em menos de 150 páginas, organizadas em capítulos curtos, Törnvall orienta leitores no espectro a não mascararem seu autismo, hábito que considera desgastante e prejudicial à saúde mental. Como alternativa, defende a preservação de energia, a valorização das rotinas, o respeito aos limites individuais e a construção de vínculos que aceitem a literalidade e a intensidade sensorial como parte legítima da neurodivergência.

Encontre sua autoestima sendo mais autista, e não o contrário. Não fuja de si mesmo tentando ser alguém que não é. Você não é uma pessoa que precisa ser curada ou um espécime humano com problemas que precisa ser melhorado. Sua prioridade absoluta deve ser a sua saúde mental.

(O universo autista, p.136)

O livro também se dirige a leitores neurotípicos, ao oferecer orientações para uma convivência mais respeitosa. Comunicar-se de forma direta, evitar ambiguidades, ouvir atentamente o que é dito, respeitar espaços coletivos, – como evitar usar uma tela em público sem fones –, e aceitar correções como forma de clareza, não crítica, estão entre as dicas. O universo autista funciona como uma análise social do encontro entre dois modos de viver, e prova que é possível conviver com as diferenças sem anular o outro.

Serviço

Título: O universo autista

Subtítulo: Navegando pelo mundo das “pessoas normais”

Autora: Clara Törnvall

Tradutora: Kícila Ferreguetti

Páginas: 144



Sobre a autora: Aos 42 anos, Clara Törnvall foi diagnosticada com autismo de altas habilidades. Isso a inspirou a escrever o livro The Autists: Women on the Spectrum (2023), que preenche uma lacuna ao abordar o autismo em mulheres. Jornalista e produtora cultural desde o início dos anos 2000, Törnvall colabora com diversos veículos e já produziu conteúdo para a rádio e a TV suecas. Em 2017, lançou o documentário The Art Collector and the Tragedy, sobre o colecionador de arte Theodor Ahrenberg.