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Para compreender o autismo

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
20/04/2026 02:00

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Jefferson Cabral Azevedo aborda dúvidas recorrentes entre os pais e educadores
Jefferson Cabral Azevedo aborda dúvidas recorrentes entre os pais e educadores crédito: Loiane Ortiz/Divulgação

O Abril Azul marca o Mês de Conscientização do Autismo. No Brasil, cerca de 2,4 milhões de pessoas vivem com transtorno do espectro autista (TEA), o equivalente a aproximadamente 1,2% da população. Mesmo com a alta de diagnósticos, muitos pais e educadores ainda encontram dificuldades para acessar informações claras sobre diagnóstico, desenvolvimento e tratamento.

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Para ajudar a preencher essa lacuna, o psicólogo clínico e neurocientista Jefferson Cabral Azevedo lança o livro “Meu filho, autista!? Um guia neurocientífico para pais e educadores”, que traz a experiência do autor ao  longo dos anos em atendimento clínico. “Em quase todas as sessões com mães de crianças autistas eu ouvia as mesmas perguntas: ‘Meu filho vai aprender?’, ‘Como lidar com determinados comportamentos?’, ‘De onde vem o autismo?’”, relata. “Percebi que havia uma falta de informação clara, confiável e acessível.”

Ao longo da obra, o autor apresenta as bases das principais abordagens terapêuticas, explica aspectos neurológicos do autismo e propõe estratégias aplicáveis no cotidiano familiar e escolar. Entre os temas abordados estão o desenvolvimento da linguagem, os sinais comportamentais mais comuns e formas de compreender o funcionamento do cérebro no TEA. “O comportamento deixa de ser visto como ‘birra’ ou ‘desobediência’ e passa a ser compreendido como uma forma diferente de processamento cerebral”, explica. Além das terapias comportamentais, o livro também aborda nutrição, medicação psicofarmacológica e fisioterapia. 

“Meu Filho, Autista!?” busca aproximar o conhecimento científico do cotidiano de quem convive com o autismo. A proposta é que diferentes pessoas envolvidas no cuidado da criança possam falar a mesma linguagem quando o assunto é desenvolvimento no TEA, ampliando a autonomia das famílias.

Editora Appris/Divulgação

SERVIÇO

Livro: Meu Filho, Autista!? Um guia neurocientífico para pais e educadores

Autor: Jefferson Cabral Azevedo

Editora: Appris 

Páginas: 243

Preço: R$ 68

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Onde encontrar: editoraappris.com.br; Amazon

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