A psicologia dos grupos

Dizem que Freud explica tudo. Nem tudo, porque, segundo Lacan, seu grande leitor que se declara freudiano, existe um real impossível de ser explicado. Ele comporta o ido, o que é, o dentro e o fora, o que escapa totalmente à linguagem, à imagem e a tudo que não pode ser simbolizado.

Portanto, nem tudo se explica, mas muitas coisas se abriram para a compreensão a partir de Freud e da descoberta do inconsciente.

Digo isso porque acredito que nosso tempo tem muito a aprender com o livro de Freud, “Psicologia de grupo e análise do eu”. Ele discorre sobre a psicologia do amor, a vida erótica do homem e a formação dos grupos. Diz que, na primeira fase da vida, que termina por volta dos 5 anos, a criança descobre seu primeiro objeto de amor em um dos pais, e todos seus instintos sexuais e exigência de satisfação se unificaram nesse objeto.

Em seguida, se dá a fase de repressão e renúncia à maior parte desses objetivos sexuais, que são esquecidos. A ligação é inibida do objetivo sexual inicial, passando a ser afetuosa. E, muitas vezes, apaixonada, como a de amantes, podendo até levar a reações odiosas, na mesma intensidade da paixão. Incluo aqui os crimes de amor.

Esse primeiro amor inaugura a vida afetiva. Será sempre influência para todas as subsequentes relações afetivas da vida. É a base para as relações de amizade, amor e ódio, todos os laços que, posteriormente, são estabelecidos. Freud explica isso muito bem mesmo! Inclusive, em seu livro, diz que essa é a base também das relações sociais e da formação de grupos, o que se dá a partir de ideais e valores.

A ligação libidinal, para Freud, elucida a constituição dos grupos. A ligação com os ideais une as pessoas, que superam o desamparo amando seus iguais. São acolhidos. Seja em torno de um líder, como na Igreja, em torno de Jesus; no Exército, com a pátria amada e/ou de um líder cujos ideais e valores promovem forte identificação. Um fenômeno, que então se daria com grande número de seguidores. Exemplos não nos faltam sobre a consequências da influência na hipnose, na paixão, no fanatismo.

Eu voltei a tudo isso quando li “O partido digital bolsonarista”, lançado pelo Centro de Análise e Planejamento (Cebrap) e pelo Instituto Democracia em Xeque. Organizado por Marcos Nobre e Ana Cláudia Teixeira, o livro aprofunda a ideia de que o bolsonarismo opera como máquina de poder paralela, não institucionalizada, estruturada digitalmente, que “hackeia” partidos formais (como o PL), em vez de seguir o modelo partidário tradicional.

E aponta para esse grande fenômeno de seguidores que se aglomeraram apaixonados pelos mesmos ideais, cujo ego se comporta como o de uma criança: o que é eu, amo; o diferente, odeio. Isso, de certo modo, nos serve para entender as reações apaixonadas e odiosas que giram em torno da questão política brasileira atual, quando as pessoas deixam de ser amigas e de gostar das outras por pensarem e terem posições políticas diferentes.

A grande intolerância e violência despertadas no Brasil, em episódios como o 8 de janeiro de 2023 e outros ataques, como em maio de 2026, quando a embaixada brasileira em Washigton negou ceder suas instalações para a coletiva de Flávio Bolsonaro, que descumpriu os protocolos exigidos para cessão de “missão oficial”, negativa seguida de ataques nas redes sociais.

Houve muitos outros episódios de várias magnitudes, lamentáveis, que essa paixão tem desencadeado. Até entre amigos, agora ex-amigos.

Realmente, é um fenômeno de grupo que mudou o brasileiro, antes considerado povo pacífico e cordial. Hoje, pisamos em ovos na hora de declarar diferenças de credo. A intolerância e negação do óbvio, quase epidêmica, gira em torno de perguntas que não são bem-vindas. Todos pensam igual e desconversam quando nos lembramos do ex-presidente remedando pessoas com COVID morrendo de falta de ar, a demora em admitir a vacina, episódios como o das joias e das fake news.

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Até mesmo eu, escrevendo este artigo, temo as respostas que essa análise pode desencadear. Peço clemência.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.