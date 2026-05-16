Assine
overlay
Início Regina Teixeira da Costa
Regina Teixeira da Costa
Regina Teixeira Da Costa
EM DIA COM A PSICANÁLISE

Da insatisfação à incompletude

A questão é que o desejo surge da falta, não havendo falta, não há porque desejar e, sem desejo, surgem a tristeza e a depressão

Publicidade

Mais lidas

Regina Teixeira da Costa
Regina Teixeira da Costa
Colunista
16/05/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
×
O mercado promove oferta incessante de produtos e serviços, como óculos tecnológicos, e o dinheiro compra quase tudo, propõe ultrapassar limites impensáveis, excluindo obstáculos - (crédito: Hector RETAMAL / AFP)
O mercado promove oferta incessante de produtos e serviços, como óculos tecnológicos, e o dinheiro compra quase tudo, propõe ultrapassar limites impensáveis, excluindo obstáculos crédito: Hector RETAMAL / AFP

Vivemos em busca de satisfação de todas as nossas vontades. Um movimento constante pelo gozo pleno, supostamente encontrado em todo tipo de consumo. No uso e posse de produtos indispensáveis, utilitários, e não apenas úteis, mas principalmente num mercado prenhe de objetos fúteis, caros e luxuosos para desfrute. E eles clamam por nós, prometem e oferecem felicidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


A ciência trabalha a serviço do capitalismo, o mestre antigo hoje depende do capital para lançar no mercado suas invenções e descobertas e uma infinidade de produtos. São medicamentos, produtos de beleza, invenções e instrumentos, progressos da robótica, tecnologia de última geração, grandes avanços de conhecimento em todos os campos e, ainda, a inteligência artificial à disposição de consultas e informações instantâneas. De fato, nos maravilhamos com tudo que surge e que a civilização constrói.


Porém, quando a ciência se submete à lógica e aos interesses do capitalismo em busca do lucro, aliados e reforçados pela indústria da propaganda, jogam no mercado objetos que extrapolam a utilidade, servindo para a satisfação de um gozo excessivo, que se quer completo, ignorando limites necessários para uma sociedade justa e provocando o apetite de consumo, o que acompanha a insatisfação que é condição do desejo humano. Fazem um belo casal, mas não podemos pretender que sejam “felizes para sempre”.


Transformamos nosso corpo a nosso bel-prazer em um frenesi estético que nos permite ter o rosto, o corpo, o gênero ambicionado, e que o mercado aponta como possível e desejável. O dinheiro compra quase tudo, propõe ultrapassar limites impensáveis, excluindo obstáculos ou impossíveis. Nenhuma desarmonia é aceita e a satisfação do gozo pleno é ansiada e prometida. E até exigida!


Felizmente, eu diria, não realizamos plenamente essas pretensões. Quando se realiza um gozo, outra demanda virá, deixando sempre uma ânsia, uma vontade ainda incompleta a ser realizada, o que, afinal, casa muito bem com a pretensão capitalista de cada dia fazer rodar mais e mais dinheiro no mercado, para lucro de poucos, nunca satisfeitos também, em detrimento da miséria de muitos. Uma busca desenfreada de tudo, muito e mais ainda.


A questão é que o desejo surge da falta, não havendo falta, não há porque desejar e, sem desejo, surgem a tristeza e a depressão. Outro ponto é que o real é implacável e sempre, invariavelmente, descompleta ideais de harmonia. Ideais aspiram à perfeição que não cabe na realidade, embora não nos cansemos de tentar.


Nós somos seres pulsionais, diferentes dos animais, dotados de instinto que encontra o objeto adequado para as necessidades. Nós, além das necessidades, queremos gozo. Um gozo ilimitado, que desconhece não haver objeto adequado à pulsão.


Pulsão que brota entre o psíquico e o somático, mão invisível, que busca objeto, e, embora alivie a pressão por satisfação, não é perene, e retorna de mão vazia, por não incorporar esse objeto.


E a repetição desse movimento é incessante e incansável, até que se entenda que essa harmonia é impossível e inviável e nos contentemos com o possível. Que da insatisfação migremos à incompletude: o desejo é falta e precisamos dele. Não há ciência e capitalismo que deem conta de promover um casamento perfeito entre as pulsões e seu objeto, homem e mulher, amado e amante, consumidor e objeto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Esse ato em busca da satisfação subjetiva será infinito por não se tratar de uma relação complementar que faça de dois, um. A sublimação é o termo que nos permite inscrever a conjunção da base subjetiva, na medida em que a repetição é a base estrutural dessa dimensão essencial que permanece e carece ser compreendida: maior obscuridade e impossibilidade se chama satisfação.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

coluna- estado-de-minas psicanalise saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay