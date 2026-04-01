Perfumaria avança com consumo orientado por identidade

O mercado de perfumaria entra em 2026 em uma nova fase de amadurecimento, com crescimento impulsionado por lançamentos inovadores e formatos menores, como travel sizes de 10ml e 30ml, que favorecem a experimentação, segundo levantamento da YipitData noticiado pela indústria Abplast. O estudo mostra que dois terços dos consumidores adquiriram três ou mais fragrâncias no último ano.

De acordo com os dados, as preferências variam por geração, com predominância de perfumes clássicos entre consumidores acima de 55 anos, enquanto entre a Geração Z, body sprays e colônias leves representam um terço do orçamento. A pesquisa também destaca que sustentabilidade e responsabilidade ambiental, incluindo frascos recarregáveis e cadeias éticas, se tornam exigências do consumidor, tornando inovação e adaptação essenciais para marcas e gestores de produto.

Paula Castilho, diretora de marketing do e-commerce especializado em perfumes Gold Glow, observa uma mudança no perfil do consumidor que, segundo ela, está cada vez mais informado, exigente e orientado por identidade. “Antes, a escolha de perfumes era fortemente influenciada por grandes marcas e campanhas publicitárias. Hoje, há uma migração para decisões mais racionais e personalizadas”.

A representante identifica como principais tendências a valorização de fragrâncias de nicho e menos massificadas, a busca por perfumes que expressem individualidade, um maior interesse por notas olfativas específicas e construção da fragrância, o consumo orientado por experiência, e não apenas por marca, e o crescimento do interesse por conteúdos educativos, como reviews, comparações e pirâmide olfativa. “O consumidor passou a pesquisar mais antes da compra, utilizando fontes como redes sociais, blogs e avaliações”, pontua.

Para Castilho, a busca por produtos que representem estilo de vida e personalidade influencia o desenvolvimento de novas fragrâncias com uma mudança direta na indústria. “As marcas estão deixando de criar fragrâncias genéricas para desenvolver produtos com propostas mais bem definidas. Hoje, uma fragrância precisa contar uma história e se conectar com um estilo de vida específico, seja ele mais sofisticado, ousado, minimalista ou sensual”, identifica.

Segundo a especialista da Gold Glow, isso se reflete em perfumes mais marcantes e com assinatura olfativa clara, uso de matérias-primas diferenciadas e combinações menos óbvias e posicionamento emocional e comportamental da fragrância, não apenas funcional. “Na prática, o perfume deixa de ser apenas um acessório e passa a ser uma extensão da identidade pessoal”, frisa.

Castilho ressalta que, em um mercado competitivo como o de perfumaria, um produto se destaca para além da fragrância e por uma combinação de fatores como identidade olfativa marcante e memorável, coerência entre fragrância, embalagem e posicionamento, storytelling bem construído, prova social, experiência digital e facilidade de compra. “Além disso, perfumes que conseguem gerar conexão emocional tendem a performar melhor”, acrescenta.

De acordo com a diretora, combinações autorais ganharam força por atender à procura por exclusividade. Segundo ela, existe um movimento crescente de consumidores que evitam fragrâncias muito populares, buscam perfumes menos óbvios e criam suas próprias combinações (layering).

“Fragrâncias exclusivas ou menos distribuídas geram sensação de diferenciação social e identidade única. No ambiente digital, isso é amplificado. Quando um consumidor encontra uma fragrância diferente ou pouco conhecida, ele sente que descobriu algo valioso, e isso aumenta o engajamento e a fidelização”, explica.

E-commerce

O e-commerce se consolidou como um dos principais canais de descoberta e compra de perfumes devido ao aumento da produção de conteúdo em redes sociais, como reviews e vídeos comparativos, à facilidade de acesso a informações detalhadas sobre fragrâncias, à expansão da confiança nas compras online e à maior variedade de produtos disponíveis em comparação ao varejo físico.

“Atualmente, muitos consumidores descobrem perfumes pela internet, pesquisam avaliações e só então tomam a decisão de compra, muitas vezes sem sequer testar fisicamente antes. O digital também permite explorar nichos que não teriam espaço no varejo tradicional”, conta a especialista.

Diante dessas tendências de autenticidade e conexão com o público, a Gold Glow se posiciona como curadoria estratégica de produtos, priorizando variedade e autenticidade, produção de conteúdo informativo para educar o consumidor e busca oferecer experiência de compra clara, transparente e confiável.

A empresa busca construir uma relação de confiança com o cliente, oferecendo informações completas, avaliações reais e suporte pós-venda. Além disso, a Gold Glow opta por trabalhar com um catálogo amplo, permitindo que o cliente explore diferentes estilos e possa encontrar o perfume que realmente combina com ele.

Para Castilho, marcas que investirem em transparência, conteúdo e conexão real com o público tendem a se destacar de forma consistente nos próximos anos. “O mercado de perfumaria continuará evoluindo na direção da personalização e da experiência. O consumidor não quer apenas comprar um perfume; ele quer entender, comparar, descobrir e se identificar com aquilo que está adquirindo”, conclui.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) aponta que, em 2026, o setor de beleza continuará em transformação, com destaque para a tecnologia, a personalização, o bem-estar, a inclusão e a sustentabilidade. Segundo a entidade, o Brasil ocupa a terceira posição global tanto em consumo quanto em lançamento de produtos, e acompanhar essas tendências possibilita às empresas atender a consumidores mais informados e exigentes.

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