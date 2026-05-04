Entre malas e luxo: a era dos freeshops e o desejo brasileiro por marcas estrangeiras na hiperinflação

Nas décadas de 1980 e 1990, uma simples passagem pela área internacional de um aeroporto brasileiro podia significar muito mais do que o início ou o fim de uma viagem. Em um país marcado por economia fechada, controle rígido de importações e hiperinflação, o freeshop funcionava como uma vitrine condensada do mundo desenvolvido. Para grande parte da classe média, aquelas prateleiras de perfumes, uísques e eletrônicos representavam um contato raro e concreto com um padrão de consumo associado à noção de primeiro mundo.

O contexto econômico ajuda a explicar essa aura. Até o início da década de 1990, o Brasil mantinha tarifas de importação elevadas, reserva de mercado em informática e uma estrutura tributária que tornava produtos estrangeiros praticamente inacessíveis no varejo tradicional. Somavam-se a isso anos de inflação descontrolada, que corroíam salários e incentivavam a antecipação do consumo. Nesse cenário, compras em dólar no exterior, sobretudo em freeshops, eram percebidas como oportunidade única de acesso a bens duráveis e símbolos de status, muitas vezes trazidos na mala com o mesmo cuidado dedicado a objetos de valor afetivo.

A era de ouro dos freeshops e o imaginário de luxo

Lojas duty free de aeroportos em cidades como Miami, Nova York, Lisboa e Buenos Aires tornaram-se extensões simbólicas do sonho de consumo brasileiro. Em um Brasil de oferta restrita e filas para adquirir desde eletrodomésticos até automóveis, a abundância organizada de um freeshop impressionava pela variedade e pelo design das embalagens, mesmo quando os preços não eram exatamente baixos para padrões locais.

A combinação de escassez interna e exposição pontual ao consumo global criou um conjunto próprio de rituais. Entre eles, a elaboração de listas de pedidos feitas a parentes e colegas que viajavam, a divisão milimétrica da cota de isenção alfandegária e a exibição cuidadosa dos produtos após o retorno, em encontros familiares ou no ambiente de trabalho. Cada item carregava uma dimensão simbólica maior do que sua função prática, atuando como marcador de distinção social em um período de forte instabilidade econômica.

Perfume importado e uísque de fora: símbolos de status dos anos 80/90 – depositphotos.com / druii



Perfumes, uísques e eletrônicos: o que significava ter coisa de freeshop?

Determinados produtos tornaram-se sinônimos de status justamente por circularem quase exclusivamente pelos freeshops. Entre eles, destacavam-se:

Perfumes importados : frascos de marcas francesas e italianas funcionavam como sinais discretos de ascensão. Muitas vezes eram reservados para ocasiões especiais, economizados em borrifadas calculadas e expostos sobre cômodas como objetos de decoração.

: frascos de marcas francesas e italianas funcionavam como sinais discretos de ascensão. Muitas vezes eram reservados para ocasiões especiais, economizados em borrifadas calculadas e expostos sobre cômodas como objetos de decoração. Uísques e destilados : garrafas de rótulos escoceses famosos apareciam em vitrines internas de casas de classe média, expostas em estantes de vidro ou aparadores. Servir um uísque trazido de fora em festas e reuniões reforçava a imagem de acesso a um universo cosmopolita.

: garrafas de rótulos escoceses famosos apareciam em vitrines internas de casas de classe média, expostas em estantes de vidro ou aparadores. Servir um uísque trazido de fora em festas e reuniões reforçava a imagem de acesso a um universo cosmopolita. Eletrônicos de marcas icônicas: walkmans, discmans, filmadoras portáteis, câmeras fotográficas automáticas e, no final dos anos 80, os primeiros videogames e laptops, formavam um conjunto de objetos que simbolizava modernidade tecnológica e poder de compra em moeda forte.

A expressão coisa de freeshop ganhou contornos próprios. Identificava-se imediatamente um chocolate, um cigarro, um cosmético ou um gadget associados à viagem internacional. Essa identificação reforçava hierarquias de consumo e delimitava fronteiras entre quem apenas observava vitrines e quem conseguia transformar o freeshop em extensão de sua rotina de compras, ainda que em viagens esporádicas.

Como a economia fechada e a hiperinflação moldaram esse desejo?

Entre o fim dos anos 1970 e o início dos anos 1990, o Brasil adotou uma política industrial voltada para proteção do mercado interno. Tarifas de importação altas, barreiras não tarifárias e proibições diretas a determinados itens estrangeiros, como computadores pessoais, criaram um ambiente em que bens globais eram raros e caros. Em paralelo, a hiperinflação que, em 1993, superou 2.000% ao ano estimulava a busca por qualquer forma de preservar valor, inclusive por meio de compras em moeda estrangeira.

O freeshop aparecia então como interseção entre economia e sociologia. De um lado, permitia adquirir produtos sem a carga tributária doméstica completa; de outro, servia como espaço simbólico em que o consumidor podia se imaginar inserido em um circuito global de consumo. As longas filas nas lojas duty free, sobretudo nos desembarques, não eram apenas expressão de vantagem econômica, mas de ritual coletivo: a última parada antes de reencontrar a realidade de inflação diária, remarcações de preços e estoque limitado nas prateleiras brasileiras.

Freeshops como portais para o primeiro mundo

Para boa parte da classe média urbana, as lojas de zona franca funcionavam como pequenos portais sensoriais. A ambientação climatizada, a iluminação planejada, o atendimento em múltiplos idiomas e a presença de marcas que apareciam apenas em revistas estrangeiras criavam uma experiência distante do varejo popular brasileiro da época. Ao cruzar o limite entre o corredor do aeroporto e a área do freeshop, o viajante tinha a impressão de transitar temporariamente para outro sistema de consumo.

Essa percepção era reforçada pela diferença na apresentação dos produtos. Expositores dedicados, embalagens promocionais e campanhas globais padronizadas faziam contraste com a realidade de um comércio interno ainda marcado por lojas de balcão, pouca variedade e ausência de grandes redes especializadas. O freeshop antecipava formatos que só se tornariam comuns no Brasil após a abertura comercial de 1990 e o avanço de shopping centers e franquias internacionais ao longo da década de 1990 e dos anos 2000.

Hoje é comum. Antes, comprar no freeshop era quase um evento – depositphotos.com / CeriBreeze



Do símbolo de escassez ao consumo globalizado

A partir da abertura comercial iniciada no governo Collor, em 1990, e da estabilização da moeda com o Plano Real em 1994, o cenário começou a se transformar. A redução gradual das tarifas de importação, aliada à entrada de redes varejistas multinacionais, ampliou a oferta de produtos estrangeiros nos shoppings brasileiros. Perfumes, uísques e eletrônicos que antes dependiam da passagem pelos freeshops começaram a aparecer em lojas especializadas, muitas vezes com preços competitivos em relação aos duty free.

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Essa mudança alterou o peso simbólico das compras em zona franca. O que antes era associado à exclusividade passou a disputar espaço com promoções domésticas, programas de fidelidade e compras online na década seguinte. Ainda assim, a memória da era de ouro dos freeshops permanece ligada a um período específico do consumo no Brasil: um tempo em que a combinação de economia fechada, hiperinflação e restrição de oferta interna transformou cada frasco de perfume importado, cada garrafa de uísque escocês e cada eletrônico portátil em emblemas de pertencimento a um mundo desejado, mas acessível apenas a quem atravessava fronteiras físicas e alfandegárias.