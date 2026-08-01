A sustentação feminina
O desejo da mulher sustenta a virilidade e se torna questão de honra. Nos casos de violência, quando o desejo é retirado, o homem sente-se ferido de morte
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Voltemos a falar do que, neste momento, circula na mídia, nas delegacias e no Judiciário: os crimes contra as mulheres. As estatísticas mostram o índice de feminicídios crescendo. Uma escalada de ódio que escapa à lei, a medidas protetivas e a sentenças judiciais.
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As mulheres têm motivo real para estarem alertas aos sinais indicativos do risco iminente de uma relação que começa bem, porque, no início, tudo são flores. Um novo amor traz alegria; o tempo mostra o engano. Mas a pessoa apaixonada, para não perder o amor, para acreditar ter encontrado a cara metade, releva os sinais que desde o princípio já se apresentam, mesmo que sutis e discretos.
São os ciúmes, a implicância com amigas e família, o afastamento do convívio social, o cerceamento da independência. O monopólio de sua vida, dinheiro, roupas. O desmerecimento de suas atitudes e pensamentos como bobagens. Não escutar. Aumentar o tom quando contrariado. E por aí se vai... Minando a estima da mulher, que passa de amada a desvalorizada.
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Se esses mecanismos de controle sobre a mulher são recusados, vem o avesso do avesso. Disse Freud que o contrário do amor é a indiferença. O ódio é a outra face do amor. São páginas da mesma folha. Na página um, amor. Página dois, ódio. O “enamoródio” guarda sentimentos opostos inseparáveis. E, pior, a leitura não passa da página dois.
O amador deveras sofre e frui as delícias do amor. A palavra já diz: ama-dor. O amor é droga pesada, não fomos preparados ou não queremos saber da inegável fatalidade de que ele é contingente. Ele não oferece a estabilidade que oferecem o álcool ou as drogas, que a cada dose proporcionam a constância do efeito permanente, sempre invariável. O alcoolista e o drogado não se decepcionam em seu amor à droga. Sempre encontram o que esperavam.
Do amor, já não se pode dizer o mesmo. Amor não é brinquedo de criança, nem mesmo de profissionais, ninguém domina seus efeitos. Seu início vem, nos toma de surpresa, e seu fim se anuncia com as desilusões do cotidiano. O amor só sobrevive no companheirismo e fraternidade afetiva.
O seu fim arrasta, muitas vezes, inconformismo, ressentimentos, inimizade e, enfim, o ódio passional em trágicas histórias apresentadas nos jornais. É impressionante como pessoas que se amaram por anos não preservam a parte boa do outro. Muitos nem podem ouvir falar do ex. Nem mesmo frequentar os mesmos espaços. Nem se manifestar na vida que segue. A pessoa amada vai para o fundo de um baú, ou de um caixão. Talvez, uma negação obstinada para suportar a separação. Um insuportável inevitável, muitas vezes.
É claro que a paixão nos faz ver o que queremos no outro, e, quando arrefece, surge a realidade como ela é, causando desencantos – essa é uma das faces enganosas do amor. Cobrir de ouro a quem se ama e, depois, sentir-se enganado. Errado. Os amantes se enganam, projetam seus desejos, viram no outro o que precisavam para amá-lo.
Enfim, voltando aos crimes de amor e ódio, é pelo grande valor da mulher que a reprimiram e subjugaram sob a dominação machista.
Hoje, a mulher rompeu amarras, tem direito ao desejo e, principalmente, a não desejar!
Aí mora o perigo. As mulheres lutaram contra o jugo masculino, que, inconsolável, se volta contra a liberdade do desejo como fosse um desaforo, afronta à virilidade. Do que se deduz: feminino é a sustentação do falo masculino.
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O desejo da mulher sustenta a virilidade, por isso se torna questão de honra. Nesses casos de violência, quando o desejo é retirado, o homem sente-se ferido de morte. Desonrado em seus valores patriarcais, perde a sustentação, cai na impotência. Só vê saída num último golpe de poder: aniquilar aquela que o derrubou como homem. Seu valor de uso cai, e seu valor de troca não é mais moeda corrente. Fim de linha.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.