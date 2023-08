Função de pai vai muito além de ser doador de espermatozoide

820

Como prometi na última semana falar dos pais, hoje cumpro a promessa. É bom lembrar que a palavra pai não se restringe ao ato de doar espermatozoides, fecundar um óvulo, gerar um ser. Esta criatura nascida não faz um pai. Ninguém diz ser filho do espermatozoide.









Qualquer um pode ser pai, mesmo que não biológico, desde que ocupe a função de nomeação, herança afetiva, moral e legal. Colocar dentro da lei a cria, antes natural, agora, através da linguagem adquirida, ser de cultura.





Já sabemos que ser pai não é tarefa simples, nem todos têm potência para transmitir ao filho o que é preciso para seu futuro. É preciso pulso, amor, cuidado. Ensinar lições de vida não é fácil. Liderar é custoso. Mas temos hoje um exemplo.





No lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), as palavras do presidente Lula mostraram o respeito à democracia e a crença no diálogo. Por mais que se o critique por suas ideologias, em seu discurso deu uma lição aos correligionários e petistas, e a todo o Brasil, que vem mesmo merecendo refletir no sentido de uma democracia. Ou do respeito às diferenças que anda agonizante.





Não sejamos ingênuos, nem todos amam a democracia. Temos antidemocratas assumidos hoje, que desejam retornar aos tempos de ditadura – isso está mais claro do que nunca no Brasil, agora que conservadores retomaram a palavra abertamente depois de um longo silêncio pós-democracia.





Volto à função paterna. Lula mostrou ser capaz de afetivamente puxar a orelha dos mal-educados. Em resposta aos que assistiam e vaiavam Cláudio Castro e Arthur Lira toda vez que tomavam a palavra. No ato, corrigiu: “O governador do Rio não está aqui porque quer, está porque foi convidado, é nosso convidado; assim como Lira também foi, por representarem instituições”.





Continua: “A democracia exige respeito à diferença, esta é a verdadeira natureza dela. É porque o outro pensa diferente que devemos ouvi-lo e tentar entender suas razões, só assim pode-se chegar a acordos produtivos para o país. Nada ganhamos com a destruição mútua, a democracia é a convivência na adversidade”.





Isso deve doer nos ouvidos dos radicais, e fazê-los espumar seus ódios. Quem no Brasil ainda não sofreu retaliações vindas de amigos, agora indiferentes ou inimigos?





Mas o que importa hoje é ver neste ato educador e civilizado a função paterna ser adotada, doa a quem doer. Precisamos nos educar ou reeducar. É tempo de crescer, não somos crianças mimadas e imaturas. É hora de unir forças, até as antagônicas, para fazer o Brasil crescer. Ponto final. E quem não concorda com isso deve repensar seu patriotismo, se é que isso ainda seja um valor maior do que as pequenas diferenças narcísicas..





A melhor coisa é ver que há quem possa assumir a paternidade, e mostre autoridade de dizer o que é preciso, agrade ou não, a um filho, a uma nação.





É disso que hoje o mundo carece, de um gesto e ato de um pai que não desiste de seu filho, nem o abandona à própria sorte, antes o ensina a se comportar com civilidade. E bem sabemos o quanto as escolas e a convivência demandam atos como esse.