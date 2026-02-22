As paredes têm ouvidos

Essa máxima se refere ao cuidado necessário quando falamos em voz alta o que não devemos, mas se materializa de outra forma no Egito. Ali, de fato, nas ruinas das tumbas, templos, oráculos e palácios estão cravados nas paredes, em hieróglifos magníficos, a transmissão dos costumes, histórias das dinastias, deuses e reinados, amores e guerras.



Também: calendários, sistema de números organizado, instruções sobre a medicina e seus instrumentos, a mumificação. Na linguagem hieroglífica associados a Anúbis, médico e embalsamador que preparava os corpos para a outra vida é simbolizado pela figura de um cachorro. As lindas inscrições nas paredes nos revelam verdades que os antigos egípcios desejavam transmitir. Uma maravilhosa herança para a posteridade da humanidade. São mensagens recebidas e escutadas das paredes. É lindo de se ver e ouvir.



Nós, psicanalistas, interessados na linguagem, nossa principal forma de laço e identificação, desde que a ressonância da voz materna marcou e humanizou nosso corpo. Somos herdeiros de Freud, que deu voz à subjetividade feminina, reprimidas que éramos no período vitoriano, o que culminava em crises convulsivas, contorções, paralisias terríveis, porém, expressivas desse sofrimento vivido no corpo.



E, a partir dessa escuta das mulheres, Freud descobriu o inconsciente, inaugurando a ética do bem-dizer, base de toda a cura, que a cada dia nos encanta e livra dos nossos sofrimentos gozosos.



Nem todos sabem, entretanto, que grande parte da biblioteca de Freud era recheada de livros sobre a Antiguidade, e, parte significativa, dedicada ao Egito. Em sua obra, usa as escavações arqueológicas como metáfora de uma análise: as palavras revelam verdades esquecidas, soterradas na esteira do tempo. Elas dizem mais do que supomos ao falar, tornando consciente um sujeito desconhecido em cada um de nós.



Além da biblioteca, Freud era colecionador de grande número de estatuetas. Certamente, foi inspirado por elas. Dois mil objetos de arte antiga e muitas estatuetas egípcias, as favoritas. Sua relação com o Egito Antigo era profunda, marcando sua vida não apenas como colecionador, mas influenciando a teoria que construiu e é, hoje, um grande legado para a humanidade. Diversas vezes referiu-se ao Egito, o berço da civilização, como é reconhecido.



Em Moisés e o monoteísmo: três ensaios (1939), reescreveu a história desse grande homem bíblico, considerado um judeu e líder de seu povo no exílio, levantando a hipótese de que era um nobre egípcio. Como todo herói rejeitado pelo pai, se reergueu contra ele e sua religião, inaugurando o monoteísmo e recusando a vida no submundo, ou o retorno a ela, como acreditavam os egípcios.



Em seu estudo sobre Leonardo da Vinci, escreveu sobre a faraó andrógina Hatshepsut – ficou viúva e assumiu a regência por 22 anos em lugar do filho ainda criança –, relacionando-a ao tema da bissexualidade infantil e da relação mãe-filho. Vestia-se de homem e usava barba postiça nas aparições públicas para ser respeitada. O filho, depois de sua morte, tentou apagar todos os traços de sua passagem pelo mundo, inutilmente, danificando paredes históricas.

Também falou sobre a Esfinge, na história de Édipo, que só permitiu sua entrada em Tebas, na Grécia, depois de desvendar seu enigma: “Decifra-me ou te devoro”. Mas, não se enganem, leitores! Aqui se referia à Esfinge grega, e não à grandiosa Esfinge egípcia. Novidade também para mim! Semana que vem falo do enigma. Até lá!

