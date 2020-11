Pronunciamento da vitória de Kalil, reeleito prefeito de BH

(foto: Deborah Lima/EM/D. A. Press) Prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) faz pronunciamento na noite deste domingo após resultado da contagem de votos que o reelege para mais quatro anos no poder do Executivo da capital mineira. reeleito de(PSD) faz pronunciamento na noite deste domingo após resultado da contagem de votos que o reelege para mais quatro anos no poder do Executivo da capital mineira.









Após o resultado favorável à Kalil, o grupo desceu para a Praça Marília de Dirceu, onde foi improvisado um espaço para agradecer os apoiadores e falar com a imprensa.

Durante a campanha

Estado de Minas, o reeleito Por outro lado, Kalil teve maior impacto nas redes sociais desde o início da propaganda eleitoral. Segundo levantamento do software voxRadar, parceiro do, o reeleito concentra 36% de toda discussão nas redes que envolve os 14 nomes que concorriam ao comando do Executivo de BH.

Propostas

saúde, o prefeito faz questão de sempre enaltecer a atuação da saúde pública de Belo Horizonte no combate à pandemia do novo coronavírus. Ele, no entanto, já admitiu que o Com relação à, o prefeito faz questão de sempre enaltecer a atuação da saúde pública de Belo Horizonte no combate à pandemia do novo coronavírus. Ele, no entanto, já admitiu que o sistema tem falhas . A prioridade de Kalil, segundo o próprio, é fortalecer a atenção primária. Ele prometeu encerrar o ano com 40 novos centros de saúde, além de outros 38 em 2021.





educação, o prefeito de BH disse que vai implantar o



para conhecer o Plano de Governo do prefeito reeleito. Para a, o prefeito de BH disse que vai implantar o ensino de programação de computadores nas escolas municipais da capital . A inclusão da disciplina de TI no currículo escolar é uma reivindicação do Sindicato da Indústria de Software e de Tecnologia da Informação de Minas Gerais (Sindifor). A entidade estima haver um déficit de 10 mil programadores no mercado na capital. Prefeito diz também que, se for reeleito, vai ampliar atuação da Prodabel na área de tecnologia de informação. Clique aqui para conhecer o Plano de Governo do prefeito reeleito.

Primeira eleição

Kalil durante a pandemia

combate ao novo coronavírus na capital. Logo em março, quando a doença sinalizou chegada no Brasil, O prefeito Alexandre Kalil foi rígido nas medidas dena capital. Logo em março, quando a doença sinalizou chegada no Brasil, foi criado o Comitê Municipal de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19





Fazem parte do grupo o Secretário de Saúde, Jackson Machado e os médicos infectologistas Carlos Starling, Estevão Urbano e Unaí Tupinambás – além do secretariado que auxilia nas decisões.





Através desse grupo são orientadas à população todas as medidas de segurança e de flexibilização do isolamento social.





Em monitoramento diário dos indicadores da pandemia na cidade , a prefeitura decide se abre ou não o comércio. Durante o período em que as atividades ficaram suspensas por orientação do comitê, o prefeito foi amplamente criticado por empresários que defendiam a reabertura mesmo em um cenário de alta lotação dos hospitais de BH por causa de internação por doenças respiratórias.





Enérgico ao se recusar a comentar política durante a crise da saúde pública, o chefe do Executivo municipal classificou opositores como “parasitas do vírus” e comparou por diversas vezes o controle da pandemia a uma guerra













15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita pelo celular no aplicativo e-Título.





O prefeito já se mostrava confiante ao votar na manhã deste domingo . Não é para menos. Pesquisas divulgadas desde o início das campanhas já o apontavam como reeleito. Nesse sábado , o Ibope e Datafolha deram vitória a Kalil no primeiro turno.Kalil já havia dito que não estava 100% satisfeito com sua campanha , principalmente por causa da pandemia doDefensor da ciência e da medicina, o prefeito, de 61 anos e considerado no grupo de risco para a, não foi às ruas pedir votos nem participou de debates.O máximo que fez, além de gravações em casa, foram reuniões com poucas pessoas, geralmente grupos específicos e significativos para BH.A campanha de Kalil não foi baseada em grandes propostas para a cidade, mas com destaque para o reforço das ações e projetos que ele implementou durante os primeiros quatro anos de mandato.Recentemente, ele se mostrou estar disposto a alterar os serviços prestados por bancas de jornais e revistas , que entregaram a ele um manifesto de apoio à sua reeleição. O chefe do Executivo afirmou que vai buscar transformar esses estabelecimentos em espaços comerciais amplos.O prefeito também acenou com medidas de apoio a bares, restaurantes e hotéis . Entre as principais propostas apresentadas por Kalil para um próximo mandato, está a adaptação dos espaços públicos, com revisão da legislação municipal, de forma a ampliar as possibilidades de uso pelos estabelecimentos, contemplando demanda da categoria.Kalil viveu situação completamente diferente este ano em relação a 2016, quando venceu. Naquele ano, o ex-presidente do Atlético, que era filiado ao PHS, ficou em segundo lugar no primeiro turno, com 26,56% dos votos válidos, contra 33,40% do ex-goleiro do Galo.A virada veio no segundo turno, quando Kalil levou a melhor, com 52,98% dos votos válidos, enquanto Leite teve 47,02% da preferência do belo-horizontino.Com 100% dos votos apurados, a abstenção na capital mineira foi de 22,77% na eleição passada. Dos 1.488.488 eleitores que compareceram às urnas, 4,85% votaram em branco e 15,52% anularam o voto. No primeiro turno, Kalil havia somado 26,56% dos votos válidos, e João Leite ficou com 33,40%.