Kalil anuncia R$ 31 mi para estragos das chuvas e garante carnaval: 'Vai pular todo mundo molhado'

Alexandre Kalil se reuniu com vereadores nesta sexta-feira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A/Press)

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou, nesta sexta-feira (14), a liberação de R$ 31 milhões para obras emergenciais após as chuvas do final de janeiro em Belo Horizonte. A verba foi divulgada durante reunião a portas fechadas com vereadores da Câmara Municipal. Os temporais deixaram 13 pessoas mortas em Belo Horizonte. A capital mineira é um dos municípios que decretaram situação de emergência no mês passado.

Segundo o prefeito, as obras terão início na próxima segunda-feira em mais de 220 pontos atingidos pelas chuvas, incluindo os reparos na Avenida Tereza Cristina, uma das áreas mais castigadas pelas enchentes na capital mineira.









Folia

Nas previsões do prefeito, não há chuva suficiente para cancelar o carnaval de Belo Horizonte. "Eu acho que aquela chuva não cai mais. Vai pular carnaval todo mundo molhado", brincou.

Dos R$ 31 milhões, R$ 7,7 milhões foram liberados pelo governo federal, com repasse imediato à Prefeitura. "Sábado e domingo, já haverá mobilização para os 221 pontos de entrada imediata em Belo Horizonte. São R$ 31 milhões iniciais e nós esperamos gastar de R$ 150 a R$ 200 milhões para a recuperação total da cidade", detalhou.

Kalil disse que a prefeitura não enfrenta problemas financeiros para recuperar a cidade. "O dinheiro está garantido, está em caixa e vamos atrás do governo federal. "Até hoje entrou R$ 7 milhões do governo federal e mais um tostão de ninguém. Foi tudo feito com o dinheiro da Prefeitura de Belo Horizonte", afirmou.