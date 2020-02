Maioria das regiões mineiras deve ter sexta-feira de chuvas e trovoadas

(foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

Minas Gerais pode ter mais um dia de ocorrências de destaque em relação às chuvas nesta sexta-feira (14). Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), oito das 11 regiões mineiras devem registrar chuvas e trovoadas. Nas demais, também haverá precipitação, porém de menor intensidade.





As pancadas de chuva com trovoadas vão acontecer, segundo o Inmet, nae nas regiões Central, Noroeste, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Centro-Oeste. Pluviosidade mais brande será registrada nos





A temperatura no estado deverá variar entre 13°C e 35°C, enquanto a umidade relativa do ar mínima será de 45% e a máxima de 100%.





Em Belo Horizonte, a chuva deve ficar concentrada no período da tarde. Durante a manhã, o Inmet informa que o céu estará nublado, mas sem precipitação. À noite, há possibilidade de pluviosidade isolada. Os ventos serão de fracos a moderados e os termômetros vão marcar entre 17°C e 29°C.





Já no fim de semana, a capital mineira deve ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura será de no máximo 30°C, enquanto a mínima será de 18°C no sábado e 19°C no domingo.