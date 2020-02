Desabrigados pela chuva em Contagem vão receber bolsa-moradia

A Prefeitura de Contagem vai disponibilizar uma bolsa-moradia de R$700 para 500 moradores da cidade, afetado fortemente pelas chuvas de janeiro. Na época, 500 imóveis foram afetados de alguama forma pelos temporais.

No último dia 24, a pedido da administração municipal, a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, determinou a desocupação imediata de imóveis situados no Morro dos Cabritos. Risco iminente de deslizamento e outras catástrofes naturais foram as razões acolhidas na liminar.

A decisão também estipulava uma multa de R$ 500 para aquelas pessoas que se negarem a sair de suas casas.

Desde terça-feira, agentes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras fazem vistorias no local para identificar a real situação do local e cadastrar os moradores no programa de auxílio.

Nesta quinta-feira, a prefeitura divulgou nota informando as datas para o recebimento do benefício. As famílias das moradias vistoriadas de terça-feira (11 de fevereiro de 2020) a sábado (dia 15) pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e Subsecretaria Municipal de Habitação, e cujos cadastros são validados por esses órgãos, vão receber a bolsa-moradia. Confira o cronograma:





- As famílias das moradias visitas na terça (11) e quarta-feira (dia 12), e com cadastros validados, vão receber o benefício nesta quinta (13);

- As moradias que forem cadastradas e validadas desta quinta (13 de fevereiro) até sábado (15) receberão a bolsa-moradia na próxima segunda-feira (dia 17);

As famílias que receberem a bolsa-moradia deverão desocupar suas casas até o domingo (16 de fevereiro); as demolições dos imóveis condenados - cujas famílias já tenham recebido a bolsa-moradia -, serão feitas no decorrer da próxima semana (de 17 a 21 de fevereiro).

