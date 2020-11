"Espero que a população reconheça meu trabalho", diz prefeito Kalil

(foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS)

"A pandemia durou mais do que eu esperava. Esperava, hoje, ter um normal muito melhor. Não estamos no normal, estamos em pandemia, mas com índices excepcionais, haja vista que neste fim de semana não houve nenhuma morte" Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição







O Brasil se prepara para o primeiro turno das eleições municipais, no domingo. Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD), candidato à reeleição, concedeu entrevista coletiva na porta da prefeitura para fazer balanço de sua campanha da reta final, com expectativa de vitória já no primeiro turno. Pesquisa Ibope divulgada ontem aponta o prefeito com 62% da preferência dos eleitores. “Estou aqui. Tive que sair da prefeitura para dar entrevista para vocês. Estou aqui fazendo o trabalho que tenho que fazer. Estou trabalhando na prefeitura. Saio agora, no meu horário de almoço, já tem agenda daqui a pouco, nem vou poder ficar falando muito com vocês aqui. A verdade é que estamos seguindo o rumo de sempre. Mostrando o que fizemos na cidade, e esperamos que a população reconheça isso”, afirmou.





Kalil disse que não está 100% satisfeito com sua campanha, principalmente por causa da pandemia do novo coronavírus. A infecção segue no país, por isso, o prefeito, de 61 anos e considerado no grupo de risco para a doença, não está indo às ruas pedir votos. O máximo que fez, além de gravações em casa, foram reuniões com poucas pessoas, geralmente, grupos específicos significativos para BH.





“A pandemia durou mais do que eu esperava, para ser muito franco. Esperava, hoje, a gente ter um normal muito melhor. Não estamos no normal, estamos em pandemia, mas estamos com índices excepcionais, haja vista que neste fim de semana não houve nenhuma morte, e isso é muito importante como dado estatístico, não só pela morte, mas pela estatística. Esperava que a pandemia estivesse melhor”, afirmou Kalil. A próxima entrevista de Kalil está prevista para amanhã. Ainda não se sabe se ele falará após algum evento ou como ocorreu ontem, como um atendimento-padrão e livre.





O prefeito disse ver com naturalidade a doação de patrocinadores do Atlético a rivais na corrida eleitoral. Kalil foi presidente do clube de outubro de 2008 a dezembro de 2014 e carrega forte identificação com o clube. A atual gestão atleticana tem como aliados dois empresários: Ricardo Guimarães, ex-presidente do Atlético e dono do banco BMG; e Rafael Menin, vice-presidente do Conselho Deliberativo atleticano e presidente da MRV Engenharia. Ambos investiram em rivais de Kalil na corrida eleitoral deste ano.





Kalil afirmou não se incomodar com o apoio. “Ninguém deu dinheiro público, ninguém deu dinheiro roubado, o dinheiro é deles. Eles dão para quem quiser. Entendeu? Então, eu entendo isso com muita tranquilidade, vejo isso assim… O que é justo, o que é lícito, nós não temos que discutir”, afirmou.





Pesquisa aponta vitória do prefeito no domingo

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) continua liderando a corrida eleitoral em Belo Horizonte. De acordo com pesquisa Ibope divulgada ontem, o candidato à reeleição tem 62% das intenções de voto e seria reeleito já no primeiro turno, com 55 pontos percentuais a mais do que o segundo colocado, João Vitor Xavier (Cidadania), indicado por 7% dos entrevistados.





A disputa segue acirrada pelo segundo lugar. Como a pesquisa tem margem de erro de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, Áurea Carolina (Psol) aparece tecnicamente empatada com João Vitor Xavier. Áurea permaneceu com 5% das menções e segue na terceira posição. Bruno Engler (PRTB) é o quarto colocado, com 4% das manifestações do eleitorado. Nilmário Miranda (PT), Rodrigo Paiva (Novo) e Luisa Barreto (PSDB) aparecem, cada um, com 2% das intenções de voto. Cabo Xavier (PMB), Marília Domingues (PCO) e Professor Wendel Mesquita (SD) atingiram 1% cada.





Ainda na pesquisa Ibope, Lafayette Andrada (Republicanos), Wanderson Rocha (PSTU), Marcelo Souza e Silva (Patriota) e Wadson Ribeiro (PCdoB) não atingiram 1%. Fabiano Cazeca (Pros) não foi citado por nenhum dos entrevistados. Brancos e nulos chegam a 9%. Não sabem ou não responderam, 4%. Foram ouvidos 1.001 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 7 e 9 de novembro. O nível de confiança da pesquisa Ibope é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais sob o protocolo Nº MG-04440/2020.





AGENDA DE HOJE

Compromissos de campanha na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte

Alexandre Kalil (PSD)

O candidato não terá compromissos de campanha hoje.





Áurea Carolina (Psol)

Pela manhã, reunião com reitoria da UFMG.

À tarde, compromissos com a imprensa e reunião interna.





Bruno Engler (PRTB)

Caminhada pelos bairros Ribeiro de Abreu e Montes Claros pela manhã.

À tarde, caminhada pelo bairro Pe. Eustáquio.

À noite, jantar com empresários do setor moveleiro.





Cabo Washington Xavier (PMB)

Pela manhã, gravação de propaganda eleitoral e reunião com liderança.





Fabiano Cazeca (Pros)

O candidato não terá compromissos de campanha.





João Vitor Xavier (Cidadania)

Pela manhã, encontro com representantes da cadeia receptiva (bares, restaurantes, hotéis). Logo depois, caminhada no Centro.

À tarde, reunião interna.





Lafayette Andrada (Republicanos)

Compromissos com a imprensa pela manhã.

À tarde, gravação de programa eleitoral e reunião interna.





Luisa Barreto (PSDB)

Pela manhã, ação na Savassi.

À tarde, movimento no bairro Betânia e na Avenida Silva Lobo.

À noite, evento virtual.





Marcelo Souza e Silva (Patriota)

À tarde, encontro com comerciantes de Venda Nova.





Marília Domingues (PCO)

Atividade virtual com juventude pela manhã.

À tarde, agenda interna. À noite, entrevista aos Diários Associados.





Nilmário Miranda (PT)

No início da manhã, ato na estação de metrô São Gabriel. Logo depois, ação no Santa Efigênia.

À tarde, ato com sindicalistas no bairro Colégio Batista e ação na Praça Sete.





Rodrigo Paiva (Novo)

Panfletagem na Ceasa pela manhã.

À noite, evento virtual.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

No início da manhã, panfletagem na Estação São Gabriel. Logo depois, compromisso com imprensa e reunião interna.

À tarde, panfletagem e caminhada no Vale do Jatobá





Wanderson Rocha (PSTU)

Ato em ocupação urbana no Barreiro à tarde.

À noite, reunião no comitê de campanha.





Wendel Mesquita (Solidariedade)

Pela manhã, caminhada pela Savassi e encontro com empresários no bairro de Lourdes.

À tarde, caminhada no Alípio de Melo e encontro com taxistas no comitê de campanha.

À noite, encontro com diretores de escola, também no comitê.

Apoio a conselhos populares em BH

O pedagogo e sociólogo Wanderson Rocha (PSTU) foi o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte sabatinado ontem pelos Diários Associados. O candidato aposta na criação de conselhos populares, formados pela comunidade belo-horizontina, para decidir onde os recursos públicos serão aplicados. Segundo o candidato, esse modelo de participação popular não se assemelha ao Orçamento Participativo existente na capital em outros tempos. “Nossa aposta é que nas vilas, favelas, escolas e fábricas, a população possa se organizar e dizer quais são suas prioridades. Isso nos ajuda também na relação com a Câmara Municipal. Se o povo se organizar para dizer onde a política pública será aplicada, facilita para absorver as demandas. Vindo propostas de trabalhadores de um bairro, dificilmente a Câmara votará contra”, declarou. A próxima entrevistada será a candidata Marília Domingues, do PCO, sabatinada hoje.