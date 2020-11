Kalil comenta doações de patrocinadores do Atlético a rivais nas eleições em BH: ''O dinheiro é deles''

Kalil tenta a reeleição para a Prefeitura de BH neste ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A. Press) Prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição no dia 15, Alexandre Kalil (PSD) vê com naturalidade a Galo de outubro de 2008 a dezembro de 2014 e carrega forte identificação com o clube. e candidato à reeleição no dia 15,(PSD) vê com naturalidade a doação de patrocinadores do Atlético a rivais na corrida eleitoral . Kalil foi presidente dode outubro de 2008 a dezembro de 2014 e carrega forte identificação com o clube.









“Ninguém deu dinheiro público, ninguém deu dinheiro roubado, o dinheiro é deles. Eles dão para quem quiser. Entendeu? Então, eu entendo isso com muita tranquilidade, vejo isso com muita, assim… O que é, o que é justo, o que é lícito, nós não temos porque discutir”, disse, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira.





As doações totalizam R$ 1,1 milhão. A maior parte desse valor partiu de Ricardo Guimarães. O ex-presidente é aliado de Sérgio Sette Câmara, atual mandatário alvinegro, e rival histórico de Kalil.





O empresário investiu R$ 600 mil em doações a três candidatos diferentes: R$ 300 mil para o deputado estadual Bruno Engler (PRTB); R$ 200 mil para o presidente licenciado da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL-BH), Marcelo Souza e Silva (Patriota); e R$ 100 mil para o deputado federal Lafayette Andrada (Republicanos-MG).

Os outros R$ 500 mil saíram da conta de Rafael Menin. Filho de Rubens Menin, co-fundador da MRV, o empresário contribui diariamente com a gestão de Sette Câmara, tanto com aportes financeiros, quanto com opiniões em decisões administrativas.

O valor de R$ 500 mil foi direcionado integralmente à campanha do deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania). O primeiro turno das eleições acontecerá no domingo, enquanto o segundo, caso necessário, será em 29 de novembro.