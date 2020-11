'Queria ver o Kalil se posicionando contra Bolsonaro', diz candidato do PCdoB em BH

Wadson Ribeiro atuou como deputado federal nos anos de 2015 e 2016, como suplente (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República, Wadson Ribeiro (PCdoB), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano e ex-colega de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, coloca Alexandre Kalil (PSD), prefeito da capital mineira e um dos concorrentes no pleito de 2020, como “conivente” à atual gestão federal. Opositor assumido de(sem partido), presidente da República,(PCdoB), candidato ànas eleições municipais deste ano e ex-colega de Bolsonaro na, coloca(PSD), prefeito da capital mineira e um dos concorrentes no pleito de 2020, como “conivente” à atual gestão federal.





A resposta foi dada em meio à uma explicação sobre a formação de uma frente ampla da oposição em 2022, para tentar vencer Jair Bolsonaro em uma possível disputa eleitoral. Segundo Wadson, o atual governo tem “caráter fascista”.





“Achamos que o governo do Bolsonaro não é simplesmente de direita. Tem um caráter fascista, se pudesse ele fechava o Congresso, fecharia o Supremo. Diante disso, o PCdoB defende uma frente ampla, que cujo centro da frente tem que ser a questão democrática, tem que estar nessa frente quem defenda o estado democrático de direito, liberdade individual, funcionamento pleno do Congresso, das instituições, entidades sindicais, movimentos sociais. Todos que defendem isso, mesmo com divergências no campo econômico, deveriam estar juntos. Não subestimo o governo Bolsonaro, acho forte. Está em desgaste, mas é forte. E é forte pois houve desconstrução da política. Por isso minha crítica ao Kalil. Queria ver o Kalil se posicionando contra o Bolsonaro, pois quem se omite diante desse governo, de certa medida, é conivente”, afirmou o candidato, em entrevista ao Estado de Minas.





Governador do Maranhão e correligionário de Wadson, Flávio Dino (PCdoB) se coloca como um dos principais nomes da oposição para uma disputa em 2022 pela Presidência da República. Apesar disso, o candidato à Prefeitura de BH gostaria de ver uma maior união para, segundo ele, “isolar” o bolsonarismo.





“Em 2022, precisamos criar uma frente ampla. Não pode colocar um nome na frente agora, se não os carros ficam na frente dos bois. Se for Flávio Dino, ficarei feliz, porque é um governador competente, do Maranhão, do meu partido. Mas pode não ser, talvez seja outro nome, que tenham condição de aglutinar mais. O que acho ruim é que a gente precisa deixar de lado os hegemonismos. Gostei muito quando o Lula se reuniu com Ciro Gomes, com Flávio Dino, tem setores do PSDB que poderiam estar nisso, do Democratas, tem que ser uma frente amplíssima, que isole o inimigo central. São aqueles que querem atacar a democracia, que acham que o Brasil é um terreno do Trump, que desprezam instituições, propagam ódio, homofobia, racismo, essa gente que precisamos isolar”, completou.