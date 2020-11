Avião com Bolsonaro passa dificuldade para aterrissar no Nordeste

(foto: Flickr)

- Por falta de teto não pousamos agora em Paulo Afonso/BA.

- Em minutos pousaremos e Aracaju/SE, e aguardaremos melhoras meteorológica para retornar agenda inicial.

- Pretendemos cumprir ainda hoje nossa missão em Piranhas/AL. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 5, 2020

Aguaceiro

Faltou à aula de geografia

O presidente(sem partido) e a comitiva presidencial foram surpreendidos por uma mudança no mapa de voo que os levaria para o interior dena manhã desta quinta-feira (5).Por falta de teto, segundo relatou o presidente, em sua conta no Twitter, opresidencial teve que reprogramar a aterrissagem, programada para o aeroporto de Paulo Afonso, na Bahia, de onde Bolsonaro eseguiriam para Piranhas, em Alagoas.Dificuldade para pouso, em Paulo Afonso, devido ao aguaceiro que cai na cidade na manhã de hoje, a aterrissagem do voo presidencial foi deslocada para Aracaju, no Sergipe, de onde o presidente e o staff de colaboradores viajaram para participar da cerimônia de inauguração do sistema de abastecimento de água do Canal do Sertão, em Piranhas.O empreendimento utiliza a água do rio São Francisco para abastecer a área rural de 42 cidades alagoanas.Em seu post nas redes sociais, o presidente acabou dando prova de desconhecimento em geografia do Nordeste, onde ultimamente tem feito visitas frequentes O texto inicial do presidente dizia que Paulo Afonso fica em Alagoas. ?Cidade na verdade, está localizada na Bahia.Bolsonaro também errou ao escrever que Piranhas, em Alagoas, fica em Sergipe.Erros apontados e corrigidos na sequência, não se sabe se pelo presidente ou pelo filho, o vereador Carlos Bolsonaro, que já demonstrou ter acesso à conta do pai.