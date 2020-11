Primo dos Bolsonaro ganha cargo no Senado a pedido do senador Carlos Viana

Léo Índio e Bolsonaro já posaram para fotos lado a lado. (foto: Facebook/Reprodução)

Nomeado nesta terça-feira como servidor da Primeira-Secretaria do Senado Federal, o primo dos filhos do presidente Jair(sem partido), Leonardo Rodrigues de Jesus, foi contratado a pedido do senador mineiro(PSD). A intenção, segundo apurou o, é que Léo Índio, como é conhecido, trabalhe no gabinete de Viana.O pedido de Viana para a contratação defoi confirmado pela assessoria do senador. O staff do mineiro, contudo, não informou onde ele dará expediente.A nomeação de Léo Índio foi publicada na edição desta terça do Diário Oficial da União (DOU). Embora esteja lotado na Primeira Secretaria, cujo titular é o acreano Sérgio Petecão (PSD), ele pode, conforme diz o Regimento Interno do Senado, ser cedido para prestar serviços a outro parlamentar.Até o mês passado, Léo Índio era servidor da equipe de Chico Rodrigues (Dem/RR), senador flagrado com dinheiro na cueca em uma operação da Polícia Federal. O parente dos Bolsonaro deixou o cargo, enquanto Chico foi desligado da vice-liderança do governo.



Ele tem forte ligação com Carlos, vereador do Rio de Janeiro pelo Republicanos.

Léo Índio foi nomeado com o mais alto cargo comissionado do Senado, identificado pela sigla SF02. Assessores parlamentares de tal porte recebem R$ 17.319,31 mensais, segundo a tabela de vencimentos da Casa.

A reportagem tenta, desde a manhã desta terça, contatar diretamente Carlos Viana. As ligações, entretanto, acabaram endereçadas à Caixa Postal.

O primo dos filhos do presidente é sobrinho de Rogéria Bolsonaro, ex-esposa de Jair. Ele deixou o gabinete de Chico para preservar a imagem do Palácio do Planalto em meio ao caso do dinheiro nas nádegas. De lá para cá, houve lobby para colocá-lo em outra função pública.



Léo apareceu em diversos vídeos divulgados por Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.

Viana, por sua vez, está em primeiro mandato. Ele é cotado para ocupar a vaga deixada justamente por Chico Rodrigues na vice-liderança do governo no Senado.

Dono de dinheiro na cueca está afastado

No fim do mês passado, o roraimense Chico Rodrigues pediu licença de 121 dias das atividades parlamentares. Na roupa íntima dele, foram encontrados R$ 30 mil. Léo Índio foi admitido pelo parlamentar em abril do ano passado, também por meio de cargo comissionado.No Instagram, Léo tem 12,8 mil seguidores e se apresenta como sobrinho de Bolsonaro. Em meio a fotos com integrantes da família e uma imagem ao lado do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, há um vídeo com escritos que chamam a ex-presidente Dilma Rousseff de “anta”.