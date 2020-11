Kalil comemora nascimento de neta: ''Pra mim, isso é o que interessa''

Alexandre Kalil tem quatro netas agora: Catarina, Helena, Eduarda e Bianca (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) comemorou o nascimento de sua quarta neta, Bianca, na noite desta terça (3). Em meio à campanha eleitoral, ele usou o Twitter para afirmar que a nova parente “é o que interessa” no momento.

Minha quarta neta nasceu. Bianca. Pra mim, isso é o que interessa. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) November 3, 2020

Bianca é filha de Lucas Kalil, o caçula do prefeito, com a esposa Natália. Além dela, o chefe do Executivo municipal tem outras trêsCatarina, Helena e Eduarda.

Catarina tem quase 2 anos, enquanto Helena nasceu em junho deste ano. Já Eduarda também veio ao mundo durante a pandemia da COVID-19, em setembro último.

Com isso, todos os três filhos já deram ao prefeito um netinho: Lucas, Felipe e João Luiz.

O prefeito está no cargo máximo do Executivo municipal desde janeiro de 2017. Eleito pelo PHS, neste ano ele concorre ao cargo pelo PSD.