Kalil festeja nascimento de terceira neta: 'No meio de tanta tristeza, o prefeito tem uma alegria'

No meio de tanta tristeza, o prefeito tem uma alegria. Bem-vinda, Eduarda! pic.twitter.com/f5od4lqX9U %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) September 6, 2020

Eduarda, terceirado prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), nasceu neste domingo. Em junho, o chefe do Executivo municipal comemorou a chegada de Helena , outra neta nascida em meio à pandemia do novo“No meio de tanta tristeza, o prefeito tem uma alegria. Bem-vinda, Eduarda!”, postou o prefeito.A criança é filha do primogênito do prefeito, Felipe, ex-médico do Atlético. Ele tem, também, Catarina, nascida no fim de 2018.

Helena, por sua vez, é filha de João Luiz Kalil. O caçula, Lucas, ainda não é pai.

Ex-presidente do Galo, Kalil dirige a capital mineira desde 2017.