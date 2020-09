Veja quais são os seis candidatos já confirmados na disputa pela PBH

''(Precisamos) de cooperativas, microcréditos, pequenas obras e feiras de domingo descentralizadas'' - Nilmário Miranda, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte (foto: GUSTAVO BEZERRA/PT)

O PT oficializou ontem o ex-deputado federal e ex-ministro Nilmário Miranda, de 73 anos, como candidato a prefeito de Belo Horizonte. Sua companheira de chapa será Luana de Souza, de 24, microempresária e ativista da causa antirracista. A pré-candidatura de Nilmário havia sido aprovada pela direção municipal do partido em julho. Agora, a chapa está completa. Outros partidos não farão parte da composição. O PT chegou a negociar com o PCdoB, que deve lançar Wadson Ribeiro, e com o Psol, que disputará o Executivo municipal com a deputada federal Áurea Carolina. A impossibilidade legal de formar coligações para o pleito legislativo, no entanto, dificultou acordos para a corrida à prefeitura. As eleições municipais serão disputadas em 15 e 29 de novembro.





O candidato petista deposita fichas na força do nome do partido para chegar ao segundo turno. Está animado também com a presença da jovem Luana de Souza na chapa. Ele disse ao Estado de Minas que a proposta de sua campanha é fortalecer as administrações responsáveis pela gestão de cada região belo-horizontina. “Foi um retrocesso ter esvaziado as regionais. As administrações regionais descentralizavam o poder. É importante que, em uma cidade como Belo Horizonte, onde cada uma das nove regiões é uma cidade”, afirmou. O ex-parlamentar pretende ainda lançar um “plano de emergência” para gerar empregos e retomar a economia, por causa, sobretudo, da pandemia do novo coronavírus. “(Precisamos) de cooperativas, microcréditos, pequenas obras e feiras de domingo descentralizadas”, exemplificou.





Nilmário foi deputado federal entre 1990 e 2002, quando foi derrotado na eleição para o governo de Minas. Depois, foi titular da Secretaria Especial de Direitos Humanos no governo Lula. Em 2014, foi eleito deputado federal outra vez e, de 2015 a 2018, foi secrrtário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania na gestão do também petista Fernando Pimentel. Não conseguiu se reeleger em 2018.





Nilmário Miranda é o sexto candidato confirmado via convenção partidária para as eleições deste ano visando à Prefeitura de BH. Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Áurea Carolina (Psol), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Rodrigo Paiva (Novo) e Fabiano Cazeca (Pros) também são presenças certas disputa.





Solidariedade lança Professor Wendel





O Solidariedade definiu o seu representante na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Será o deputado estadual Professor Wendel Mesquita, de 40 anos, que exerce seu primeiro no Legislativo estadual. O mandato anterior foi de vereador em Belo Horizonte. “Nós vamos transformar esta cidade em uma cidade educativa. Reestruturar as escolas, dar oportunidades, criar o primeiro emprego e a bolsa jovem, para criar uma poupança aos alunos de periferia para quando entrarem no ensino médio”, promete.





O partido não tem vereadores em BH. Para a eleição deste ano, terá 62 candidatos à Câmara Municipal. No pleito passado, Professor Wendel Mesquita recebeu 31.722 votos, ficou em 65º entre os 77 deputados estaduais mineiros eleitos. No Parlamento, compõe o bloco de apoio ao governador Romeu Zema (Novo).





Professor Wendel terá uma mulher como vice, mas o nome ainda não foi definido, porque depende da resolução de imbróglio com o Partido Liberal (PL). Segundo ele, a direção municipal do PL se comprometeu a apoiá-lo. Divergências internas, contudo, impedem que o acordo. Se o PL acompanhar o Solidariedade, a candidata a vice-prefeita será Pastora Gisele. Caso o Solidariedade não forme alianças, Wendel será acompanhado por Sandra Bini. “Se tivermos que caminhar com chapa puro-sangue, não teremos nenhum demérito”, garantiu ele.





As eleições estão marcadas para 15 e 29 de novembro. Neste ano, as convenções devem ser realizadas de maneira virtual. Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe a realização de ‘livemícios’, eventos com apresentações artísticas, semelhantes aos antigos ‘showmícios’. Além das mudanças de prazos e de hábitos causados pela pandemia, este ano será a primeira vez sem a possibilidade de coligações que envolvam vereadores.





Mudanças na legislação eleitoral aprovadas em 2017, mas que entram em vigor apenas neste ano, proíbem a junção de partidos para a formação de chapas coletivas nos pleitos para a Câmara dos Deputados, câmaras municipais e assembleias legislativas. Por isso, neste ano, as legendas precisarão construir chapas apenas com candidatos a vereadores que constam em seus quadros. O primeiro turno das eleições será em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, será em 29 do mesmo mês.





DISPUTA PELA PREFEITURA





Candidatos confirmados





Áurea Carolina (Psol)





Fabiano Cazeca (Pros)





Marcelo Souza e Silva (Patriota)





Nilmário Miranda (PT)





Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)





Rodrigo Paiva (Novo)





Pré-candidatos





Alexandre Kalil (PSD)





Bruno Engler (PRTB)





Cabo Washington Xavier (PDS)





Igor Timo (Podemos)





Fernando Borja (Avante)





João Vítor Xavier (Cidadania)





Júlio Delgado (PSB)



Lafayette Andrada (Republicanos)



Luisa Barreto (PSDB)





Wadson Ribeiro (PCdoB)



Wanderson Rocha (PSTU)