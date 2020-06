Kalil celebra nascimento de neta em meio à pandemia: 'Bênção'

Pelo Twitter, prefeito de BH celebrou a chegada de mais uma neta. (foto: Alexandre Kalil/Reprodução)

Nesta guerra cruel pela vida, Deus, o misericordioso, me manda esta benção!



O prefeito de Belo Horizonte,(PSD), comemora, nesta terça-feira, ode sua segunda. Ele postou, nas redes sociais, uma foto com a pequena“Nesta guerra cruel pela vida, Deus, o misericordioso, me manda esta bênção”, escreveu, em menção à pandemia do novo. Helena é filha de, segundo filho do prefeito.A outra neta de Kalil, Catarina, nasceu no fim de 2018. Ela é filha do primogênito do prefeito, Felipe. Lucas, o caçula, não tem filhos. Ex-presidente do Atlético, Kalil é chefe do Executivo municipal desde janeiro de 2017.