Kalil sobre Bolsonaro atribuir responsabilidade do combate à pandemia a estados e municípios: 'Meus óbitos ninguém esconde'

Belo Horizonte adotou medidas rígidas para evitar a disseminação do vírus. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

‘Lembrete’

- Lembro à Nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia (fechamento do comércio e quarentena, p.ex.) ficaram sob total responsabilidade dos Governadores e dos Prefeitos. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 8, 2020

O presidente(sem partido) utilizou o Twitter, na manhã desta segunda-feira, para dizer que, por conta dedo Supremo Tribunal Federal (), as ações dedo novo coronavírus são dedos. Ao, o prefeito de Belo Horizonte,(PSD), afirmou que todas as decisões tomadas pela administração da cidade são assumidas por ele. “. Eu os tenho no dia a dia, de hora em hora”, ressaltou.A fala de Kalil é uma resposta indireta à decisão do, a partir de determinação do presidente, de alterar a forma de divulgação dos boletins diários da COVID-19 . Desde a semana passada, as atualizações sobre o avanço da doença, além de divulgadas apenas por volta das, não informam mais os números totais de casos e óbitos. São mencionadas, somente, as infecções e mortes ocorridas nas“O presidente falou a verdade. Os prefeitos têm autonomia. Os meus óbitos (de BH) ninguém esconde. Eu os tenho no dia a dia, de hora em hora. Os meus leitos a mesma coisa. Então, quem está com ele é que deve responder isso. Meus óbitos e as minhas decisões são de minha responsabilidade. E, todo prefeito que assumiu isso, que as tenha”, afirmou Kalil.O prefeito de Belo Horizonte disse não saber se a declaração de Bolsonaro tem o objetivo de intimidar gestores locais, mas garantiu queo modo de atuação. “Posso falar por mim:. No meu colo, cai o que é meu. A responsabilidade é minha. Se há prefeitos ou governadores frouxos, não sei. Mas”.Nesta segunda, pela rede social, o presidente alegou estar sendo alvo dee, mais uma vez, atacou a imprensa.Momentos antes, ele havia atribuído aos gestores locais atitudes como as medidas de distanciamento social. "Lembro à Nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia (fechamento do comércio e quarentena, por exemplo) ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos.", argumentou.