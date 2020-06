Menos informação: Ministério da Saúde altera divulgação dos números sobre a COVID-19

Boletim desta sexta-feira (5) só mostra o crescimento da doença no Brasil, sem os dados consolidados (foto: Reprodução/Ministério da Saúde)

Enquanto milhares de vidas são perdidas a cada dia para o novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde adota estratégias para restringir o acesso da população e da imprensa aos balanços sobre a COVID-19 no país.

Após alterar o horário de divulgação do balanço para o fim da noite, com objetivo de prejudicar telejornais e jornais impressos que são fechados mais cedo, o governo não informou em sua peça gráfica desta sexta-feira (5) o número total de mortes e casos confirmados da doença.

Dessa maneira, a imagem trouxe apenas os casos e mortes incluídos nas últimas 24 horas no país.

O boletim divulgado pelo @minsaude está com os números errados, Estados com mais 'casos novos' e outros com menos.



MA: Foram 2.157 novos casos, o Ministério colocou 2.684 novos.



CE: Foram 2.381 novos casos, o Ministério colocou 1.800 novos. %u2014 Coronavirus Brasil (@CoronavirusBra1) June 6, 2020

Além disso, o boletim traz incongruências em relação ao informado pelas secretarias estaduais de Saúde. Enquanto no Maranhão houve um salto de novos casos no balanço do ministério (2.684 contra 2.157 informados pelo estado), no Ceará houve diminuição (2.381 no governo federal contra 1.800 no estadual).

PANDEMIA: Brasil teve 1.005 mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24. Nº de novas mortes caiu após 3 recordes seguidos. Total de mortes no país chega a 35.026. Governo alterou mais uma vez a tabela, retirando o número total de mortes e o de casos, que chegou a 645.771. pic.twitter.com/xKtbMJ5T5m %u2014 JOTA (@JotaInfo) June 6, 2020

Outra estratégia adotada pelo ministério foi colocar o site que traz o balanço diário em manutenção no justo horário da divulgação dos números. Isso dificulta o acesso da população e dos jornalistas, já que há vários indicadores a serem analisados.

O governo também deixou de atualizar o balanço no Twitter do Ministério da Saúde. Isso acontecia diariamente para informar a população sobre o quadro da pandemia no Brasil.

“É para pegar o dado mais consolidado. E tem que divulgar os mortos no dia. Por exemplo, parece que dois terços dos mortos eram de dias anteriores, o mais variado possível. Tem que divulgar os do dia. O resto consolida pra trás”, admitiu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta sexta.

Bolsonaro também disse que “acabou matéria no Jornal Nacional” ao justificar o porquê da alteração do horário de divulgação dos dados.