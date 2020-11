Kalil vota no Estadual Central e diz estar confiante: 'Vamos esperar até as 17h'

Kalil chega para votar no Estadual Central, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A/Press) Kalil (PHS) votou na manhã deste domingo (15) na Escola Estadual Central, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele chegou por volta das 9h30, acompanhado da esposa, e não demorou nem 15 minutos no local. Ao conversar com a imprensa, Kalil afirmou estar confiante. O prefeito Alexandre(PHS) votou na manhã deste domingo (15) na Escola Estadual Central, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele chegou por volta das 9h30, acompanhado da esposa, e não demorou nem 15 minutos no local. Ao conversar com a, Kalil afirmou estar





O prefeito pode conquistar novo mandato com diferença de votos nunca vista na capital. Kalil se diz um homem melhor depois de concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte. "Se tudo se confirmar, foram mais de sete institutos de pesquisa, a gente espera ter uma boa vitória hoje", acrescentou Kalil.



Eleicoes2020 Após votar, prefeito Alexandre kalil faz o primeiro pronunciamento: "Que Deus permita que a gente tenha uma boa eleição" pic.twitter.com/NRRfB6O1yX — Estado de Minas (@em_com) November 15, 2020

O cenário indica vitóriade Kalil hoje. Pesquisas divulgadas ontem apontam que ele deve conquistar novo mandato com mais de 60% da preferência do total de 1.943.184 eleitores da capital. O segundo colocado,(Cidadania), está na casa dos 10%, tecnicamente empatado com(Psol) e(PRTB). Considerando os votos válidospelas pesquisas, essa vantagem é ainda maior.O prefeito pode conquistar novo mandato com diferença de votos nunca vista na capital. Kalil se diz um homem melhor depois de concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte. "Se tudo se confirmar, foram mais de sete institutos de pesquisa, a gente espera ter uma boa vitória hoje",Kalil.





Primeiro mandato





Kalil (PHS) foi eleito prefeito de Belo Horizonte em 2016 com 52,98% dos votos válidos. Ele venceu João Leite (PSDB), que ficou com 47,02%. Com 100% dos votos apurados, a abstenção na capital mineira foi de 22,77% na eleição passada.



Dos 1.488.488 eleitores que compareceram às urnas, 4,85% votaram em branco e 15,52% anularam o voto. No primeiro turno, Kalil havia somado 26,56% dos votos válidos, e João Leite ficou com 33,40%.