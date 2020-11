Kalil deverá vencer hoje em BH com a maior vantagem da história

Prefeito Alexandre Kalil, que disputa novo mandato, tem mantido percentual acima de 60% nas pesquisas (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS - 9/11/20)







A escolha dos novos prefeitos e vereadores vai levar às urnas hoje 147 milhões de eleitores espalhados pelos 5.568 municípios do Brasil. Nas principais capitais, as pesquisas indicam que a disputa pelo comando do Executivo está acirrada, com projeção de segundo turno, no dia 29. Em Belo Horizonte, entretanto, o cenário indica vitória folgada de Alexandre Kalil hoje. Pesquisas divulgadas ontem indicam que ele deve conquistar novo mandato com mais de 60% da preferência do total de 1.943.184 eleitorais da capital. O segundo colocado, João Vítor Xavier (Cidadania), está na casa dos 10%, tecnicamente empatado com Áurea Carolina (Psol) e Bruno Engler (PRTB). Considerando os votos válidos projetados pelas pesquisas, essa vantagem é ainda maior.





A diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocados, se confirmada nas urnas, será a maior já vista na capital desde a redemocratização do Brasil, em 1985. Se esse cenário se confirmar, o Kalil vencerá com margem superior a 60% depois de 16 anos na capital mineira. A última vez que isso aconteceu foi nas eleições municipais de 2004, quando o candidato à reeleição Fernando Pimentel (PT) obteve 68,49% dos votos válidos, contra 22,78% de João Leite (PSDB). Naquele ano, apenas cinco nomes concorriam ao Executivo. Neste ano, são 15, número recorde desde a redemocratização.





Vale lembrar também que Kalil viveu situação completamente diferente este ano em relação a 2016, quando venceu João Leite. Naquele ano, o ex-presidente do Atlético, que era filiado ao PHS, ficou em segundo lugar no primeiro turno, com 26,56% dos votos válidos, contra 33,40% do ex-goleiro do Galo. A virada veio no segundo turno, quando Kalil levou a melhor, com 52,98% dos votos válidos, enquanto Leite teve 47,02% da preferência do belo-horizontino.





Para o professor de ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Felipe Nunes, também diretor da Quaest Pesquisa e Consultoria, a aprovação da gestão de Kalil – que, de acordo com o especialista, chega a 70% entre ótimo, bom e regular – e a comunicação efetiva entre a prefeitura e a população nos últimos anos contribuíram para que Kalil começasse a campanha como favorito.





“Está claro nas pesquisas. Kalil conseguiu aumentar a intenção de voto ao longo da eleição. É uma combinação entre atributos pessoais, que é o que sempre deu a ele vantagem, e a capacidade de a campanha mostrar realizações”, analisou. Mesmo ausente de debates e das ruas, em função da pandemia da COVID-19, Kalil aumentou a margem de diferença em intenções de voto nas pesquisas. Para o professor, a comunicação durante a campanha de Kalil foi assertiva, sobretudo na internet, porque, em tempos de coronavírus, o ambiente virtual, assim como a campanha em rede de televisão e rádio, ganhou mais relevância. “A comunicação ganhou mais importância, não é à toa que Kalil leva vantagem nisso, porque na televisão é o candidato com mais disposição, na internet é também o candidato com maor índice de popularidade digital, ou seja, ele tem boas ferramentas e bons instrumentos para contrabalançar essa ausência de debate, entrevistas e rua.”





Já para o professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG Carlos Ranulfo, outro fator que contribuiu para Kalil aparecer com larga vantagem é a “dispersão de candidatos”, além de os principais partidos de BH lançarem pessoas desconhecidas ou optar por apoiar outras chapas. “Os partidos que sempre foram importantes para a cidade ficaram fora da disputa. Lançaram candidatos pouco competitivos. Uma dispersão enorme de candidatos, com os principais partidos recuando ou não querendo lançar candidatos competitivos, deu a Kalil essa dianteira que nunca vimos. Isso não é usual em Belo Horizonte. Essa combinação de fatores é muito conjuntural”, ressaltou Ranulfo.





DISPUTA ACIRRADA

Se em Belo Horizonte a disputa eleitoral caminha para um resultado com larga vantagem ainda no primeiro turno, em outras capitais a situação é completamente diferente. Diferenças mínimas e segundo turno estão cada vez mais presentes nos cenários. No Rio de Janeiro, as pesquisas feitas pelo Ibope e Datafolha mostram que Eduardo Paes (DEM) apenas espera a concorrência do segundo turno. Nas projeções, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) disputa a vaga com Martha Rocha (PDT).





A situação é semelhante em São Paulo. Nas últimas pesquisas divulgadas pelo Ibope e Datafolha, o prefeito Bruno Covas (PSDB) aparece na liderança, enquanto três candidatos disputam vaga no segundo turno: Guilherme Boulos (Psol), Celso Russomanno (Republicanos) e Márcio França (PSB). Fechando a lista de capitais do Sudeste, Vitória também deve ter segundo turno, com João Coser (PT), Gandini (Cidadania) e Delegado Pazolini (Republicanos).





No Sul do país, também há capitais com cenário indefinido, sobretudo em Porto Alegre. Manuela D'Ávila (Psol) liderou as intenções de voto durante a maior parte da campanha, à frente do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), tecnicamente empatado com Sebastião Melo (MDB), com José Fortunati (PTB) na cola da dupla.





Curitiba tem 15 candidatos a prefeito. O chefe do Executivo, Rafael Greca (DEM), liderou as pesquisas na campanha, porém, com menos de 50% das intenções de voto, enquanto os adversários não conseguiam atingir 10%. O segundo turno também parece ser cada vez mais real em Fortaleza. Sarto (PDT), Capitão Wagner (Pros) e Luzianne Lins (PT) são os primeiros colocados, segundo as pesquisas.