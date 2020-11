Na véspera das eleições, Alexandre Kalil alerta: 'Vote com segurança'

Kalil tenta seguir como prefeito de BH para os próximos quatro anos (foto: Reprodução/Twitter Alexandre Kalil) eleições municipais, o prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição Alexandre Kalil (PSD) divulgou nas redes sociais um vídeo em que alerta para a segurança da população no pleito. A mensagem tem como contexto o novo coronavírus, que ainda é uma preocupação por parte das autoridades municipais de saúde. Na véspera do primeiro turno das, oe candidato à reeleição(PSD) divulgou nas redes sociais um vídeo em que alerta para a segurança da população no pleito. A mensagem tem como contexto o novo coronavírus, que ainda é uma preocupação por parte das autoridades municipais de saúde.









Na última sexta, o número médio de transmissão da COVID-19 por infectado em BH atingiu o maior índice desde julho deste ano. Segundo boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, divulgado nessa sexta-feira, o índice está em 1,08 e se mantém na zona de alerta, além de 1.





O fator RT mede a velocidade de transmissão do vírus na cidade. O parâmetro, em comparação ao balanço anterior, divulgado na última quinta, aumentou de 1,06 para 1,08. Essa foi a quarta alta consecutiva.





O fator RT permaneceu no quarto dia consecutivo na zona intermediária da escala de risco. Caso a estatística cruze a barreira de 1,2, o cenário passa a ser de alto risco.





O balanço de sexta também trouxe um aumento de sete mortes pela COVID-19 na cidade. Vale ressaltar, no entanto, que os óbitos não foram, necessariamente, no intervalo de 24 horas. No total, BH soma 1.558 óbitos por coronavírus.

O número de casos também aumentou: de 50.403 para 50.587, uma diferença de 184 diagnósticos. Além dos 1.558 óbitos, a prefeitura computa 2.122 casos em acompanhamento e 46.907 recuperados.





Orientações da Justiça Eleitoral





O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) faz uma série de recomendações ao eleitor. Entre elas, há uma obrigatoriedade: o uso de máscara de proteção. Sem ela, não será possível o acesso às sessões eleitorais.





As demais orientações se colocam mais em caráter educativo. BH tem 1.943.184 eleitores aptos a votar.





“Os eleitores só poderão acessar as zonas eleitorais usando máscaras de proteção. Devem levar, se puderem, as suas próprias canetas, azul ou preta, para o dia da votação, para que possam assinar sua presença. Os eleitores terão que guardar nas filas das sessões o devido distanciamento social, de no mínimo de um metro entre as pessoas. Reforçamos que, se possível, devem levar o seu frasco de álcool em gel. Haverá álcool em gel e álcool líquido 70% em todas, mas se o eleitor levar o seu é até melhor, mais seguro. Deverá votar sozinho, não levar crianças ao local de votação, às sessões. Se não for possível, poderão acompanhar, mas, se for possível, que acessem as sessões sem acompanhantes. É de bom tom o que estamos sugerindo”, diz o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, presidente do TRE-MG.





O presidente do TRE-MG também salienta a importância de se votar brevemente e retornar para casa logo após o ato. “Leva um documento, pois vai ser identificado por ele, recente, de foto recente, para facilitar identificação. Vote e retorne imediatamente para a sua residência. Pedimos que não se aglomerem nem antes nem depois de votarem. Pedimos para que possam ir, ingressar, respeitando, e votem. Também devem higienizar as mãos antes e depois de votar”.